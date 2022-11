Grote Nederlandse twitteraars vrezen meltdown door Musk: ‘Er zitten al bugs in de trending topics’

Mag een werkgever je dwingen om naar kantoor te komen?

Veel kantoormedewerkers werken tegenwoordig een paar dagen per week thuis. Het kent veel voordelen, want op een thuiswerkdag kan je snel een wasje draaien of je beter concentreren dan op kantoor. Toch willen steeds meer werkgevers het thuiswerken inperken, blijkt uit onderzoek van LinkedIn. Maar mag een werkgever zomaar eisen dat je terug naar kantoor komt?

