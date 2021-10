Grote storing legt Facebook, Instagram én WhatsApp plat

Facebook, Instagram én WhatsApp zijn getroffen door een grote storing. De populaire sociale mediakanalen zijn moeilijk bereikbaar of uit de lucht. Onduidelijk is wat er aan de hand is met de bedrijven van het Amerikaanse Facebook.

De storing is een wereldwijd probleem. De storing begon tussen 17.30 en 17.45 uur. Inmiddels zijn er bij de storingsdienst allestoringen.nl al meer dan 136.000 meldingen over Whatsapp, 29.000 over Instagram en 27.000 over Facebook binnengekomen uit Nederland. Hoe lang de storing gaat duren is niet bekend.

Facebook Nederland kan nog niet zeggen wat er aan de hand is en kan op dit moment nog niet meer informatie geven, laat een woordvoerster weten. ,,We zijn ons ervan bewust dat sommige mensen problemen hebben met de toegang tot de Facebook-app. We werken eraan om alles zo snel mogelijk weer normaal te maken en bieden onze excuses aan voor het ongemak", aldus Facebook.

Instagram deelde ook een soortgelijke update. ,,Instagram en vrienden hebben het momenteel een beetje moeilijk en je hebt mogelijk problemen met het gebruik ervan”, schreef het op zijn communicatiepagina. ,,Heb geduld, we gaan ervoor!” Whatsapp laat weten: ,,We zijn ons ervan bewust dat sommige mensen momenteel problemen ondervinden met WhatsApp. We werken eraan om alles weer normaal te maken en zullen hier zo snel mogelijk een update sturen. Bedankt voor uw geduld!”

Gebruikers van Facebook zagen simpelweg een foutpagina of een bericht dat hun browser geen verbinding kon maken. De WhatsApp- en Instagram-apps vertonen geen nieuwe inhoud.

De tekst loopt verder door onder de tweets.

Enorme impact

Een storing als deze komt relatief zelden voor, maar heeft meestal een enorme impact, niet in de laatste plaats omdat ze drie van ‘s werelds grootste apps treffen. De apps van Facebook worden door miljarden mensen gebruikt. Facebook is vaak cryptisch over de oorzaken van problemen en heeft niet de neiging om ze uit te leggen, zelfs niet nadat ze zijn opgelost. Op 19 maart hadden de diensten van Facebook ook te maken met een grote storing. Die duurde toen ongeveer een uur. Instagram lag vorige maand zestien uur plat. In juni lagen alle Facebook-platforms plat.

WhatsApp, Instagram en Facebook Messenger zijn allemaal eigendom van Facebook. Andere platforms die daar ook onder vallen, zoals het virtual reality-gamingplatform Oculus en Facebook Workplace, werken ook niet meer. Ook bij het gebruik van de apps Snapchat en Wordfeud worden problemen gemeld.

Via Twitter stromen de meldingen binnen, onder de hashtag #facebookdown. ,,Lekker rustig wel", reageert Maarten de Gans via Twitter. ,,Dat wordt over negen maanden weer een babyboom", grapt een andere Twitteraar.

