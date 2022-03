HBO Max en Viaplay in Nederland gestart: op welke moet je een abonnement nemen?

Als liefhebber van films, series en documentaires heb je tegenwoordig veel te kiezen op streaminggebied. Heel veel. Naast Apple TV+, NPO Start Plus, Netflix, Disney+, Amazon Prime, Discovery Plus én Videoland zijn er nog twee nieuwe streamingdiensten in Nederland gestart: Viaplay en HBO Max.

HBO Max: prijswinnende klassiekers én veel nieuwe content

De content van de Amerikaanse premiumzender HBO was in Nederland lange tijd ondergebracht bij Ziggo, maar vanaf 8 maart is de streamingdienst autonoom beschikbaar als HBO Max.



De dienst biedt veel klassieke series zoals de bewierookte The Sopranos, The Wire, Chernobyl, True Detective, Game of Thrones en Rome, maar ook nieuwere, succesvolle series als Westworld en de huidige tienerdrama-hit Euphoria. Daarnaast is content van Max Originals, DC, Cartoon Network en Warner Bros. aanwezig op de streamingdienst, waaronder alle Harry Potter-films.

Nieuwe films van Warner Bros. zullen 45 dagen na de lokale bioscooprelease op het platform beschikbaar zijn. Dus als je bijvoorbeeld geen tijd hebt om het recente The Batman op grote scherm te zien kun je dat na zes weken thuis alsnog doen.

Wat kost HBO Max?

De streamingdienst biedt twee abonnementen aan. Het zogeheten Standaard-abonnement biedt HD-beeldkwaliteit (1080p), geselecteerde titels in 4K UHD, drie gelijktijdige streams en dertig downloads op bijvoorbeeld je smartphone voor in het vliegtuig. Het Basis-abonnement heeft een beeldkwaliteit in 720p, één stream en vijf downloads.



Momenteel geldt een kortingsactie van 50 procent voor mensen die lid worden en dat aaneengesloten blijven. Dan betaal je 3,99 per maand voor het Standaard- en 2,99 voor het Basis-abonnement. Deze aanbieding loopt tot en met 31 maart waarna prijzen van respectievelijk 7,99 en 5,99 per maand gaan gelden. Zolang je lid blijft, behoud je de korting.

Je kunt ook kiezen voor een jaarabonnement van twaalf maanden. Het Standaard jaarabonnement kost 59,99, het Basis jaarabonnement 46,99. Daar wordt geen korting over gerekend.

Aanbod Viaplay: Formule 1, voetbal, darts, films en series

Viaplay is sinds 1 maart live in Nederland. Dat ging niet zonder slag of stoot, want veel mensen hadden moeite om de dienst werkende te krijgen. De grootste aantrekkingskracht van Viaplay zit in de Formule 1-wedstrijden die hierop live worden uitgezonden.



Naast F1 biedt Viaplay voetbalwedstrijden van Duitse Bundesliga en PDC Darts aan. Met ingang van het seizoen 2022/2023 komen hier ook de voetbalwedstrijden van de Engelse Premier League bij.

Het aanbod aan films en series is vooralsnog een tikje karig en kan geen serieuze vuist maken richting HBO Max of andere streamingdiensten. Het gaat om een handjevol oude films zoals Men In Black 3, Tomb Raider en The Aviator, of series zoals The Bridge, Black Sails en The Good Wife.

Dit aanbod kan uiteraard nog groeien, maar het is duidelijk dat met name F1 de grootste verleider moet zijn.

Viaplay is goedkoper bij je provider

Er zijn verschillende manieren om Viaplay in huis te halen. Het kan via Viaplay zelf of via aanbieders KPN en Ziggo. En dat heeft alle drie een ander prijskaartje. Via Viaplay zelf betaal je 13,99 per maand of 99 euro per jaar. Bij KPN is dat 9,99 per maand. Ook gaat die provider negen maanden Viaplay cadeau doen aan nieuwe klanten.



Ziggo biedt minder korting dan KPN: de eerste vier maanden betaal je 5 per maand, daarna wordt dat 9,99 euro per maand. Na 1 augustus ga je bij Ziggo 13,99 euro per maand betalen.

Viaplay niet de enige optie voor F1

Ben je helemaal niet geïnteresseerd in de series en films van Viaplay en is het je puur te doen om de Formule 1-wedstrijden, dan kun je ook lid worden van F1 TV Pro. Dat kan via F1 TV App of via de Formule 1 App, waarmee je eenvoudig naar een smart-tv streamt.



Dat is ook een stukje goedkoper: je betaalt 7,99 per maand of 51,99 voor het eerste jaar. Daarna wordt dat 64,99 per jaar.

