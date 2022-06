Helemaal klaar met Windows 11? Zo ga je terug naar 10

Windows 11 verscheen eind 2021 en brengt een aantal nieuwe en verbeterde functionaliteiten ten opzichte van Windows 10. Het design van de interface is behoorlijk veranderd en heeft wat meer weg van Apples besturingssysteem macOS.

Mocht het nieuwe uiterlijk van Windows 11 je - om welke reden dan ook - niet bekoren, dan kun je op twee manieren terugkeren naar Windows 10. Als je pas van W10 naar W11 bent gegaan, is er nog een optie om het systeem terug te zetten. Maar als je al wat langer W11 gebruikt, zul je het systeem opnieuw moeten installeren.

Manier 1: Via de instellingen

Het terugzetten van Windows 11 naar Windows 10 is alleen mogelijk als je W11 niet langer dan tien dagen geleden hebt geïnstalleerd. Ga via het startmenu naar ‘Instellingen’ en klik vervolgens in het menu op ‘Systeem’. Kies vervolgens voor ‘Systeemherstel’. Onder ‘Herstelopties’ vind je verschillende opties om je computer te herstellen. Kies hier voor ‘Downgrade’.

Geef vervolgens een reden op waarom je wilt downgraden en klik op ‘Volgende’. Als je terug wilt naar Windows 10, omdat Windows 11 voor problemen zorgt, kun je eerst ‘Checken voor upgrades’ gebruiken om te zien of het eventuele probleem zich zo verhelpt.

Is het probleem nog steeds aanwezig of wil je om een andere reden terug naar Windows 10, klik dan nog een aantal keer op ‘Volgende’ tot je uitkomt bij ‘Downgraden naar Windows 10’. Als je deze stappen volgt, wordt het systeem automatisch teruggezet naar Windows 10.

Heb je Windows 11 al langer dan tien dagen op je pc staan, dan kun je het besturingssysteem alleen terugzetten door middel van een schone installatie.

Manier 2: Via een schone installatie

Voordat je de schone installatie uitvoert op je pc, is het belangrijk om een back-up te maken van alle gegevens die je wilt behouden. Bij een schone installatie gaan namelijk alle gegevens op je pc verloren. Meer informatie over back-uppen staat onderaan in dit artikel.

Om een schone installatie van Windows 10 uit te voeren, heb je eerst het installatieprogramma nodig. Dat download je hier. Klik vervolgens op ‘Windows 10’ en op ‘Hulpprogramma nu downloaden’.

Als het bestand gedownload is, kun je het openen. Ga akkoord met de voorwaarden en kies voor ‘Deze pc nu bijwerken’. In het installatieprogramma moet je kiezen wat je wilt behouden, maar dat is in dit geval niet mogelijk. Klik daarom op ‘Niets’. Tot slot klik je op ‘Installeren’. Windows 10 wordt nu automatisch op je laptop of desktop geïnstalleerd.

Bewaar wat niet mag verdwijnen

Gebruik je de pc al langer, dan staan er waarschijnlijk een hoop bestanden op. Lang niet alles daarvan is de moeite waard om te behouden, maar belangrijke documenten of opgeslagen foto’s wil je waarschijnlijk niet kwijtraken. Daarom is het slim om, vóórdat je jouw besturingssysteem gaat veranderen, eerst een back-up te maken van deze belangrijke gegevens.

Ga naar ‘Start’, zoek op ‘Configuratiescherm’ en open het. Onder ‘Systeem en beveiliging’ kies je voor ‘Back-up maken en terugzetten’. Klik vervolgens op ‘Back-up instellen’ aan de rechterkant van het venster. Selecteer hierna een locatie waarop je de back-up wilt opslaan, zoals een externe harde schijf of een USB-stick die je aansluit op je pc.

Vervolgens krijg je twee opties voorgeschoteld. Je kunt voor ‘Automatisch laten bepalen’ kiezen als je alleen standaardmappen zoals ‘Bureaublad’, ‘Documenten’ en ‘Afbeeldingen’ wilt behouden. Wil je zelf kiezen welke mappen er worden meegenomen in de back-up, kies dan voor ‘Zelf bepalen’. Hierna kun je aanvinken welke mappen of submappen je wilt back-uppen.

Vervolgens verschijnt er een controlescherm, waarin je een samenvatting vindt van de mappen die in de back-up worden meegenomen. Het tijdstip van de back-up vind je onder ‘Schema’ in het midden van het scherm. Wil je de back-up direct uitvoeren, dan kan dit via ‘Schema wijzigen’. Vul de datum en het tijdstip in en druk hierna op ‘OK’. Klik hierna op ‘Instellingen opslaan en back-up uitvoeren’.

Op het moment dat de back-up wordt uitgevoerd, zie je dit staan in het venster ‘Back-up maken en terugzetten’. Er staat ook wanneer er voor het laatst een back-up is gemaakt. Als je de bevestiging ziet dat er zojuist een back-up is gemaakt, kun je met een gerust hart over op het terugzetten van Windows 11 naar Windows 10.

