Het beeldscherm van je computer beter instellen? Zo doe je dat

Heb je het idee dat de kwaliteit van je beeldscherm beter kan? Je pc, Mac of laptop heeft veel instellingen om mee te stoeien. We zetten op een rij wat je eraan hebt.

De meeste beeldschermen, of het nu een losse monitor is of een vast onderdeel van een laptop, zijn meestal al door de fabrikant ingesteld. Maar je kunt natuurlijk de instellingen zelf aanpassen en zelfs de kleuren kalibreren waardoor ze bijvoorbeeld beter op de lichtomstandigheden van je kamer aansluiten.

Dat is best technisch, maar tegenwoordig zijn er bij computers die op Windows of Mac draaien veel tools meegeleverd die het bijbehorende gedoe uit handen nemen. Maar ook sleutelen met de standaardinstellingen kan al veel verschil maken.

Monitor instellen voor de nacht

In Windows 10 of Windows 11 begin je bij ‘instellingen’, en vanuit daar klik je op ‘systeem’ en dan op ‘beeldscherm’. Hier kun je met een simpele schakelaar het beeld meer of minder helder ‘schuiven’. Pas op bij een laptop, want een hogere instelling vergt meer stroom.

Je kunt ook het licht voor een donkere omgeving instellen (nachtlicht). Hier wijzig je de kleurtemperatuur van je monitor om blauw licht te verminderen. Je kunt specifieke tijden instellen mocht je dat willen, waarbij je overdag en in de avond warmer of minder warm licht kiest.

HDR-instellingen

Een andere optie die de moeite waard is, is HDR. Afhankelijk van je mogelijkheden heb je verschillende HDR-opties die je aan- of uit kunt zetten, waaronder streaming HDR-video afspelen.

HDR staat voor ‘High Dynamic Range’. Het betekent dat de verschillen in helderheid tussen lichte en donkere delen van het beeld beter worden weergegeven. Je kunt dit kalibreren via verschillende menu’s en Windows (10 en 11) loodst je daar netjes doorheen.

Kleuren kalibreren

Als je echt de diepte in wilt gaan kun je kleuren verder verfijnen via het configuratiescherm. Klik op ‘kleurenbeheer’ en selecteer het tabblad ‘geavanceerd’. Selecteer nu ‘beeldscherm kalibreren’ en volg de instructies via ‘kleurkalibratie’. Je wordt nu gevraagd om het gamma, de helderheid, het contrast en de kleurbalans van het scherm aan te passen. Je wordt ook hier netjes door de verschillende opties geleid.

Hierna brengt Windows je naar de ‘ClearType Tuner’. Vervolgens krijg je vijf miniatuurschermen met tekst te zien en mag je beslissen welke tekst er op elke pagina het beste uitziet. Wanneer je alle TrueType-schermen hebt doorlopen, kun je het proces afronden.

Mac-instellingen

Net als bij Windows kun je ook bij iedere Mac de basisinstellingen wijzigingen. Klik op het Apple-icoontje, vervolgens op ‘systeemvoorkeuren’ en dan op ‘beeldschermen’. Hier kun je helderheid, resolutie, True Tone (het scherm past zich automatisch aan in verschillende omgevingen), en Night Shift (Apples variant op nachtlicht) aanpassen.

Daarnaast kun je gebruik maken van kleurenfilters op een Mac. Je kunt een kleurfilter kiezen om de beeldschermkleuren aan te passen in geval van kleurafwijkingen of om het hele scherm een andere tint te geven om bijvoorbeeld tekst beter te kunnen lezen. Via ‘systeemvoorkeuren’ klik je achtereenvolgens op ‘toegankelijkheid’, ‘beeldscherm’ en ‘kleurfilters’. Als je die inschakelt kun je vervolgens een filtertype kiezen. Voor de meeste filters kun je de intensiteit aanpassen.

Kleuren kalibreren via macOS

Net als bij pc’s kun je de kleuren van het beeldscherm van je Mac kalibreren. Klik eerst op het Apple-icoon in de linkerbovenhoek van je scherm. Selecteer vervolgens ‘systeemvoorkeuren’, klik op ‘beeldschermen’ en vervolgens ‘kleur’. Nu kies je ‘kalibreer’ en doorloop je de ‘beeldschermkalibratie-assistent.’

Selecteer nu een witpunt volgens het voorbeeld, geef je kleurenprofiel een naam en klik op ‘voltooien’ om de kalibratie af te sluiten. Je monitor is nu gekalibreerd en als het goed is, zijn je kleuren nu beter naar wens dan eerst.

