Hier vind je een mooie nieuwe achtergrond voor je smartphone

Een van de dingen die mensen vaak als eerste doen als ze een nieuwe mobiele telefoon, tablet of computer hebben: de achtergrondafbeelding veranderen. De meegeleverde achtergronden zijn heus wel mooi, maar het is natuurlijk leuker om je eigen persoonlijke wallpaper te maken. Voor je smartphone is dat een fluitje een cent.

iPhone-achtergrond die met de tijd van de dag meekleurt

Een andere methode is om direct naar je foto’s te gaan, de foto die je wilt gebruiken te selecteren en op het deelpictogram in de linkerbenedenhoek van het scherm te klikken. Vervolgens kies je ‘Gebruik als achtergrond’.

Zo werkt dat bij Android

Voor Android werkt het enigszins vergelijkbaar. Je gaat naar je startscherm en houdt met je vinger een leeg gedeelte in het scherm ingedrukt. Nu zullen de opties voor het startscherm verschijnen. Je kan ook via de instellingen van je Android-telefoon bij de Wallpaper-opties komen.

Selecteer ‘Voeg wallpaper toe’ en kies of de achtergrond bedoeld is voor ‘Beginscherm’, ‘Vergrendelscherm’ of ‘Begin- en vergrendelscherm’. Je kunt kiezen uit Galerij, Foto’s, Live Achtergronden of Wallpapers. Daarna snij je de afbeelding bij tot een goed, staand formaat en als je klaar bent, kun je de afbeelding gebruiken.