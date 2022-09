Hoe e-books in negentig jaar tijd van goed idee tot wereldfenomeen uitgroeiden

Vandaag, 18 september, is het International Read an eBook Day - Lees-een-e-bookdag. Maar hoe lang bestaat het elektronische boek eigenlijk al? De geschiedenis van de e-reader in vogelvlucht.

Of je nu hoog in de lucht in een vliegtuig zit, of lekker op een bank in het park, steeds meer mensen lezen boeken op een e-reader. De boekenindustrie kijkt er nog altijd met afschuw naar, maar e-books en boeken lijken vooralsnog goed naast elkaar te kunnen bestaan.

Bovendien bieden luisterboeken, veelal ingesproken door de oorspronkelijke auteur, schrijvers weer nieuwe bronnen van inkomsten. En er zijn natuurlijk nog steeds mensen die zweren bij fysieke, gedrukte boeken.

Het e-book bestaat in zijn huidige vorm alweer een slordige 20 jaar; het waren Sony en Amazon die respectievelijk in 2006 en 2007 met (toen nog heel simpele) e-readers het elektronisch lezen populair maakten. Het e-book zelf gaat echter veel verder terug.

Bob Brown, voorvader van het e-book?

Het idee van een elektronisch boek gaat zelfs helemaal terug naar 1930. Schrijver Bob Brown schreef voor het eerst over een e-reader, al noemde hij die niet zo. Lezers zouden volgens hem in de toekomst boeken kunnen lezen op een scherm. Hij kwam op dit idee na het zien van zijn eerste ‘talkie’, een film met geluid. Aan zijn visioen van het digitale boek gaf hij daarom de naam ‘readies’.

Brown beschreef ze als eenvoudige, draagbare leesmachines die hem in staat zouden stellen honderdduizend woorden te lezen in tien minuten. Snellezen dus. Brown ging zelfs zo ver dat hij dacht dat deze elektronische boeken nieuwe symbolen en interpunctie moesten gaan gebruiken om het snellezen te bevorderen.

Een mechanische encyclopedie

Het allereerste echte prototype van een e-reader werd in 1949 gemaakt door de Spaanse schooljuf Angela Ruiz Robles. Nadat ze haar leerlingen elke dag zag met zware boeken zag zeulen, bedacht ze de ‘Enciclopedia Mecánica’, oftewel de mechanische encyclopedie.

Het apparaat bevatte spoelen met gedrukte tekst, die met perslucht konden worden bediend. Ze werkte lang aan de uitvinding; haar uiteindelijke versie bevatte geluidsopnamen, een vergrootglas, een rekenmachine en een elektrisch leeslampje. De mechanische encyclopedie werd nooit groot in productie genomen, maar een van haar prototypes is nog steeds te bewonderen in het Nationaal Museum voor Wetenschap en Technologie in La Coruna, Spanje.

Zoek je nog een goede tablet om boeken op te lezen? BestGetest onderzocht de beste tablets van 2022.

Andries van Dam

De ‘Index Thomisticus’, gemaakt door Roberto Busa, wordt door sommigen gezien als het eerste e-book. In 1949 begon Busa met de ontwikkeling van een geannoteerde elektronische index van de werken van de theoloog Thomas van Aquino, die hij twintig jaar later voltooide. Dit digitale werk was oorspronkelijk opgeslagen op een enkele computer, maar werd uiteindelijk in 1989 als CD-ROM uitgebracht.

Anderen beschouwen verschillende projecten uit het begin van de jaren 60 als de voorlopers van de hedendaagse e-books. Bekend zijn het NLS-project (oN-Line System), onder leiding van Doug Engelbart aan het Stanford Research Institute (SRI), en het Hypertext Editing System en FRESS (File Retrieval and Editing System), onder leiding van Andries van Dam aan de Brown University.

FRESS-documenten draaiden op IBM-mainframes en werden dynamisch geformatteerd voor verschillende gebruikers, beeldschermen, en venstergroottes, en bevatten geautomatiseerde inhoudstabellen en indexen. Deze systemen maakten gebruik van hyperlinks en afbeeldingen. Van Dam wordt algemeen beschouwd als de uitvinder van de term ‘elektronisch boek’.

Het eerste, echte e-book: de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring

Het is echter Michael S. Hart die algemeen wordt beschouwd als de uitvinder van het huidige e-book. In 1971 voerde student Michael S. Hart de complete tekst van de Onafhankelijkheidsverklaring (op 4 juli, Independence Day) in een computer in en vervolgens uploadde hij deze via ARPAnet (de voorloper van het internet). Hart maakte vervolgens elektronische versies van andere teksten, waaronder The Bill of Rights, de Amerikaanse grondwet en de bijbel.

Vervolgens richtte hij Project Gutenberg op, waar hij teksten uit het publieke domein beschikbaar stelde aan mensen over de hele wereld om gratis te downloaden. Project Gutenberg bestaat nog steeds en biedt toegang tot meer dan 60.000 e-books die op vrijwel elk digitaal apparaat kunnen worden gelezen. De moeite waard om even online in rond te neuzen.

Elektronische inkt

In 1997 ontwikkelde E Ink Corporation een technologie waarmee digitale schermen net als gewoon papier licht konden weerkaatsen zonder dat er achtergrondverlichting nodig was. De Rocket eBook was de eerste commerciële e-reader die deze technologie gebruikte.

Deze technologie werd uiteindelijk door verschillende andere fabrikanten gebruikt om nieuwe e-readers te maken, waaronder de Amazon Kindle. De Kindle kwam in 2007 op de markt en werd snel een van de, misschien zelfs dé populairste e-reader ter wereld. Tussen 2007 en 2018 verkocht Amazon er tientallen miljoenen; op deze én andere e-readers lezen boekenliefhebbers wereldwijd inmiddels honderden miljoenen e-books per jaar.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.