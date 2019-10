Honderden arrestaties in wereldwijd netwerk met kinderporno

Functionarissen uit de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Zuid-Korea beschrijven het netwerk als een van de grootste die ze tot nu toe zijn tegengekomen. Een Zuid-Koreaanse website, Welcome to Video, gebruikte betaalmiddelen in bitcoins om 250.000 video’s te verkopen met beelden van seksueel misbruik van kinderen, aldus de autoriteiten. Son, die momenteel een gevangenisstraf van achttien maanden uitzit in Zuid-Korea, is ook aangeklaagd door de federale autoriteiten in Washington. Verschillende andere mensen die in de zaak zijn aangeklaagd, zijn al veroordeeld en zitten volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie gevangenisstraffen tot 15 jaar uit.

Redding

Het onderzoek heeft geleid tot de redding van minstens 23 minderjarige slachtoffers in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Spanje die actief werden misbruikt door gebruikers van de site, zei het ministerie. Veel kinderen in de video's zijn nog niet geïdentificeerd.



Welcome to Video is een van de eerste websites die geld verdienden aan kinderporno met bitcoins. Dat stelt gebruikers in staat hun identiteit te verbergen tijdens financiële transacties. Gebruikers konden de digitale valuta inwisselen voor 'punten', die ze konden besteden aan het downloaden van video's of het kopen van zo veel mogelijk 'vip'-accounts. Punten konden ook worden verdiend door nieuwe kinderpornografie te uploaden. De site is in maart 2018 uit de lucht gehaald.