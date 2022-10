Inbreken in de bieb? Robot Temi heeft elke verdachte beweging in de gaten

Musk ziet in Twitter deel van ‘al­les-in-één-app’: ‘In China bestel je niet eens een taxi zonder WeChat’

Eén super-app, waarin alles samenkomt. Winkelen, geld lenen, een reis boeken, chatten, wat je ook op je telefoon doet. Mogelijk is dat wat Elon Musk in gedachten heeft met zijn ‘app X’, waar Twitter een onderdeel van zou moeten worden. In China kennen ze al zo'n ‘heilige graal onder de apps’, maar of Musk dat hier ook voor elkaar krijgt?

5 oktober