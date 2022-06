Japan verhoogt straf voor online beledigen na dood realityster: tot één jaar cel

Cyberpesten was al strafbaar in Japan, maar de maximumcelstraf was minder dan dertig dagen of een boete van zo’n 70 euro. Het plan om de straffen te verhogen wordt gezien als controversieel in het land, schrijft CNN, omdat tegenstanders vrezen dat het de vrijheid van meningsuiting en kritiek op de machthebbers zou kunnen belemmeren. Aanhangers vinden dat de strengere wetgeving nodig is om cyberpesten en online intimidatie aan te pakken. Nu is afgesproken dat over drie jaar opnieuw naar de wet wordt gekeken om te zien of de vrijheid van meningsuiting er inderdaad onder lijdt.