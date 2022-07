Je iPhone heeft misschien wel een futuristische sensor waar je van alles mee kunt doen

Als je een vrij recente iPhone of iPad bezit, is de kans dat er een geavanceerde sensor in zit waarvan je niet eens weet wat ermee kan. We zetten daarom wat leuke apps op een rij die deze ‘LiDAR’ gebruiken.

LiDAR is een afkorting die staat voor light detection and ranging, en bestaat al een tijdje. De techniek is bedoeld om diepte te meten en wordt bijvoorbeeld gebruikt door zelfrijdende auto’s om de afstand tot objecten in te schatten.

Deze slimme sensor vinden we sinds 2020 in de iPhone 12 Pro (Max) en iPhone 13 Pro (Max) en in de Pro-modellen van de iPad. Als je kijkt naar de camera’s van deze apparaten, zie je als het goed is een zwarte stip in het vierkantje bij de cameralenzen, nagenoeg net zo groot als de flitser. Die donkere cirkel is de LiDAR-sensor.

Ikea Place

Via de gratis Ikea Place app kun je eenvoudig je huis virtueel inrichten zonder het risico dat je de bank toch te groot is, of het vloerkleed niet past bij de kleur van je muur. Met LiDAR wordt de grootte van de kamer berekend, zodat het digitale object in goed perspectief wordt afgebeeld met de camera.

Je kunt kiezen uit een groot aantal artikelen, waaronder banken, bureaus, tafels, stoelen, boekenkasten en lampen. Handig: je kunt kiezen op thema, stijl of categorie.

Canvas: LiDAR 3D Measurements

Wil je een huis of ruimte in 3D ontwerpen of namaken, dan is Canvas een ideaal klusmaatje. Kies de kamer die je wilt scannen en beweeg je apparaat rond om het virtuele raster op het scherm te bedekken. Zodra je de hele ruimte hebt vastgelegd, genereert de app een 3D-beeld dat je kunt bekijken en waar je virtueel doorheen kunt lopen.

De app is gratis, maar als je een professionele CAD-afbeelding van een ruimte wilt hebben, bijvoorbeeld om naar een architect of aannemer te sturen, zul je moeten betalen per scan.

Measure

De gratis app Measure (Meten) werkt op de iPhone en iPad als alternatief voor een fysieke liniaal, meetlint en waterpas. Je kunt de afstand tussen twee punten meten, de afmetingen van een object bepalen en zelfs nagaan of een oppervlak waterpas is. Handig als je een schilderij of nieuwe televisie ophangt of lastigere klussen op je wilt nemen.

Scaniverse

Scaniverse legt voorwerpen vast om er vervolgens een interactieve 3D-afbeelding van te maken. Om iets te scannen tik je op de sluiterknop en beweeg je de iPhone of iPad rond het object om verschillende weergaven te bekijken totdat de dikke, gearceerde lijnen op het scherm verdwijnen.

Apps als Polycam en 3D Scanner App doen ongeveer hetzelfde. Polycam kun je ook gebruiken om een ruimte in 3D mee te scannen.

ARama

Deze gratis app laat je een virtueel beeld in een echte omgeving plaatsen, om zo je eigen AR ervaring te maken. Je kiest een persoon of object, lijnt het design uit en kopieert het. Vervolgens ga je de omgeving waar je de scan wilt plaatsen en plak je deze als het ware in de ruimte.

Je kunt ook bestaande afbeeldingen gebruiken en die bewerken. Je kunt meerdere mensen, objecten en afbeeldingen als virtuele items in dezelfde omgeving plaatsen.

