Kabinet verbiedt nepreviews: ‘valse beoordelingen zijn een epidemie op internet’

Liefst driekwart van de Nederlanders baseert zijn online-aankopen of het boeken van een hotel mede op basis van recensies. Het is dus belangrijk om echt van nep te kunnen onderscheiden. Valse consumentenbeoordelingen vormen al jaren een ware epidemie op internet.



Hoeveel reviews nep zijn is onduidelijk, maar de schattingen in diverse onderzoeken variëren van 16 procent tot een derde of misschien nog wel meer. Eén op de tien beoordelingen is bovendien het gevolg van actieve manipulatie. Dat is het geval als een fabrikant klanten in ruil voor een positieve recensie iets belooft. Ook zijn er malafide bedrijven die tegen betaling positieve beoordelingen achterlaten bij webwinkels of op sociale media.