Klaar met die berichten over voetbal of Formule 1? Zo vermijd je ze automatisch op sociale media

Ben je al die honderden berichten die dagelijks op je tijdlijn verschijnen over voetbal, Formule 1 of andere onderwerpen helemaal zat? Zo blokkeer je ze automatisch op sociale media.

Twitter

Op Twitter is het mogelijk om bepaalde woorden, emoji’s, gebruikersnamen en hashtags te ‘negeren’. Dan verschijnen er geen berichten op je tijdlijn die deze onderdelen bevatten.

Om een onderwerp te negeren, open je de instellingen van Twitter. Dit doe je in de app door op je avatar te drukken. In de browser druk je in het menu op ‘Meer’. Tik op ‘Instellingen en ondersteuning’ en vervolgens op ‘Instellingen en privacy’. Onder het kopje ‘Privacy en veiligheid’ vind je de optie ‘Negeren en blokkeren’. Kies hier voor ‘Genegeerde woorden’.

Via het plus-icoontje of de knop ‘Voeg toe’ kun je woorden of zinnen toevoegen die je wil vermijden. Daarbij kun je ook kiezen of je dat permanent negeert, of slechts voor een periode. Om een onderwerp compleet te vermijden, kun je zoveel mogelijk woorden doorgeven die daarmee te maken hebben. Dus bijvoorbeeld naast ‘Formule 1' ook ‘Formule1', ‘F1' en ‘Max Verstappen’.

Mocht je toch een bericht tegenkomen over het onderwerp, kijk dan of je een bepaald woord kunt toevoegen aan de negeerlijst. Eenmaal ingesteld zou je niet langer berichten over dat woord in je tijdlijn moeten zien. Ook krijg je geen meldingen meer over berichten die dit woord bevatten. Heeft een tweet een hashtag? Die kun je dan ook ingedrukt houden, waarna je op ‘negeer #hashtag’ tikt.

Facebook

Op Facebook en Instagram werkt het net wat anders. Je kunt niet zoals op Twitter berichten vermijden door bepaalde woorden in te voeren. Wel kun je ervoor zorgen dat je minder berichten over een onderwerp te zien krijgt.

Wanneer je op Facebook een bericht tegenkomt over het onderwerp, druk je op de drie horizontale puntjes in de rechterbovenhoek en kies je ‘Bericht verbergen’. De algoritmes van Facebook proberen je vervolgens minder soortgelijke berichten voor te schotelen.

Plaatst één persoon steeds berichten over een suf onderwerp? Je kunt instellen dat je geen berichten meer van deze persoon op je tijdlijn krijgt, zonder dat je hem of haar hoeft te verwijderen als online vriend. Deze persoon krijgt hier geen melding van.

Instagram

Om onderwerpen op Instagram te vermijden, kun je selecteren dat je niet geïnteresseerd bent. Druk bij een bericht op de drie horizontale puntjes in de rechterbovenhoek en kies ‘Niet geïnteresseerd’. Instagram zorgt er vervolgens voor dat je minder vergelijkbare berichten te zien krijgt.

Op Instagram kun je iemand ‘dempen’ als je de berichten van die persoon niet langer in je tijdlijn wil zien, al zit deze optie wel flink verstopt. Druk bij een bericht van die persoon op de drie horizontale puntjes en kies voor ‘Verbergen’. Je krijgt nu de optie om het account van die persoon te dempen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.