Klokkenluider Haugen: Meer onthullingen over Facebook op komst

Tye meldt dat de kritiek van Haugen in de afgelopen dagen heeft geleid tot een ‘grote stijging’ van het aantal (voormalige) Facebook-medewerkers dat zijn advocatenkantoor heeft benaderd en mogelijk zelf als klokkenluider wil optreden. Niet alleen zou zijn team willen proberen Facebook in de VS aan te pakken, ook in Frankrijk en Groot-Brittannië wordt overwogen een juridische procedure op te starten. ,,Er is veel interesse in Europa”, aldus Tye.



Facebook-topman Mark Zuckerberg reageerde dinsdag op de kritiek van Haugen en stelde dat het ‘simpelweg niet waar’ is dat Facebook winst boven de veiligheid van gebruikers zou stellen. In een lange verklaring op zijn Facebook-account verweerde hij zich ook tegen de recente kritiek over de invloed van Facebook op met name de geestelijke gezondheid van kinderen en tieners.