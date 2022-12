Knippen en plakken in een Word-document? Zo doe je dat handiger

Wil je verschillende stukken tekst in een Word-document een andere plek geven? Vergeet de sneltoetsen ‘Ctrl+X’ en ‘Ctrl+V’. Het is slimmer om Spike te gebruiken. We leggen je uit hoe deze functie werkt.

Word biedt je verschillende opties om tekst te knippen en te plakken. De meeste mensen gebruiken hier de sneltoetsen ‘Ctrl+X’ en ‘Ctrl+V’ voor. Wanneer het om verschillende stukken tekst gaat, die je in één keer wilt verplaatsen, is het echter slimmer om gebruik te maken van de Spike-functie, of in het Nederlands: de Prikker.

Wat is de Spike-functie in Word?

Met Spike kun je meerdere stukken tekst knippen en vervolgens allemaal in één keer plakken. Het fijne is dat je onbeperkt stukken tekst aan de Prikker kunt toevoegen. Je bespaart veel tijd door deze Word-functie te gebruiken. Spike komt vooral goed van pas als je in een groot document werkt en je hier en daar stukken tekst wilt verzamelen.



Ken je die prikkers waar je een papiertje op kunt spiesen? Je ziet ze af en toe nog wel eens in restaurants. Als je je rekening betaald hebt, wordt jouw bonnetje op een spies geprikt met alle andere betaalde rekeningen. De Word-functie werkt net zo: de Spike is een spies waar je stukken tekst op prikt om ze netjes te kunnen bewaren – voordat je ze later in één keer verplaatst.

Zo werkt de Spike-functie in Word

Om een stuk tekst aan de Spike toe te voegen, selecteer je de inhoud en druk je op ‘Ctrl+F3’. Je kunt deze handeling zo vaak herhalen als je wilt. Elke keer als je dat doet, wordt de verzameling op de Prikker aangevuld.



Je kunt met Spike alles knippen en plakken wat je ook met ‘Ctrl+X’ en ‘Ctrl+V’ kunt, zoals dus tekst, maar ook tabellen en afbeeldingen.

Wil je de tekst niet knippen, maar alleen kopiëren? Helaas is daar geen ingebouwde, elegante oplossing voor. Wel kun je ‘Ctrl+Z’ indrukken of linksboven in Word op het pijltje naar links klikken. Hiermee maak je het knippen ongedaan, terwijl de inhoud wel netjes op de Spike blijft staan.

Tekst plakken vanuit de Spike

Je kunt de tekst die je op de Prikker gezet hebt op verschillende manieren plakken.



Wil je de verzamelde inhoud plakken en daarmee de Spike leegmaken? Plaats de cursor dan op de gewenste plek in het document en druk vervolgens ‘Ctrl+Shift+F3’ in. Alle inhoud die je aan de Spike hebt toegevoegd, wordt nu op volgorde van toevoeging geplakt – de laatst toegevoegde inhoud komt onderaan te staan.

Wil je de Spike juist niet leegmaken, bijvoorbeeld omdat je de inhoud nog een keertje nodig hebt? In dat geval plak je de inhoud van de Prikker via de taakbalk. Plaats de cursor op de gewenste plek in het document en navigeer naar ‘Invoegen’. Klik vervolgens op ‘Snelonderdelen’ en beweeg je muis naar ‘AutoTekst’. Er opent zich een dropdownmenu, waaruit je ‘Prikker’ selecteert. Omdat de inhoud van de Spike via deze weg niet gewist wordt, kun je deze stappen zo vaak herhalen als je wil.

Je bent met Spike niet gebonden aan het document waar je de inhoud uit hebt geknipt. Je kunt de inhoud ook in een nieuw document plakken.

Andere sneltoetsen kiezen

Wil je andere sneltoetsen dan ‘Ctrl+F3’ en ‘Ctrl+Shift+F3’ gebruiken, bijvoorbeeld omdat deze al in gebruik zijn? Ga dan naar ‘Bestand’ en kies linksonder voor ‘Opties’. Klik in het menu aan de linkerkant op ‘Lint aanpassen’ en vervolgens op ‘Sneltoetsen Aanpassen’. Scrol daarna bij ‘Categorieën’ naar ‘Alle opdrachten’ en zoek bij ‘Opdrachten’ naar ‘Prikker’ en ‘PrikkerInvoegen’. Zet je cursor in het vak ‘Druk op nieuwe sneltoets’ en druk de gewenste sneltoetsen in.



