Let hier extra goed op als je een gameconsole of smartphone koopt met Black Friday

Sinterklaas komt er weer aan en dat betekent voor veel ouders cadeaustress. Dit geldt extra voor kinderen die om spelconsoles, smartphones of andere computergadgets vragen. Met deze voorbereidingstips is het heerlijk avondje zeker gekomen.

Smartphones en spelcomputers krijgen regelmatig nieuwe versies en het is soms verwarrend welke variant je precies in het winkelmandje legt. Kijk via webwinkels daarom goed naar het productiejaar of informeer bij de verkoper of het de nieuwste variant is.

Maar je hoeft niet de allernieuwste iPhone of Nintendo Switch aan te schaffen om je kind blij te maken, vertelt Eric van Ballegoie, coördinator van de reviewredactie bij techsite Tweakers. ,,Een generatie ouder is vaak goedkoper. Koop echter geen product van vier of vijf jaar oud, dan is de kans dat er geen beveiligingsupdates meer uitkomen groot, wat zeker bij apparaten voor onervaren gebruikers zoals kinderen geen fijn idee is.”

Nintendo Switch? Neem er een met loskoppelbare controllers

Tech van 4 à 5 jaar oud is doorgaans minder goed beveiligd en werkt ook trager. Een uitzondering is de Nintendo Switch die ook dit jaar mateloos populair wordt voor de feestdagen. Dat bevestigt Martin Verschoor, hoofdredacteur van gamesites Gamer.nl en Power Unlimited.

Hij heeft wel een kanttekening: neem een Switch met afneembare controller aan de zijkant. ,,Kinderen zijn wild met de spelcomputer en de besturingspookjes kunnen kapotgaan of gaan ‘driften’; dan detecteren ze beweging terwijl je niet eens je duim op het pookje hebt.”

Nintendo repareert kapotte gamepads maar je bent doorgaans weken verder voor je hem weer terug hebt. ,,Dan koop je in de tussentijd een vervangend setje Joy-Con, kunnen de kinderen verder spelen.”

Iets draagbaars? Overweeg een hoesje

Het kost een paar tientjes en scheelt een hoop hoofdpijn: een plastic of rubberen beschermhoes voor om het cadeau. Eric raadt het sowieso aan voor smartphones en tablets. ,,Met dikke hoeken, die bieden de beste valbestendigheid.”

Hetzelfde geldt voor draagbare gameconsoles en Martin heeft nog een extra tip: ,,Koop een Pro Controller voor de Switch. De spelcomputer heeft een standaard dus dan zet je hem op tafel en kan je kind op een afstandje spelen.” Het voordeel is dat de draadloze Pro Controller veel beter tegen een stootje kan dan de Switch zelf.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Update de software van het cadeau stiekem vooraf

Elektronisch speelgoed direct uit de doos gebruiken wordt steeds zeldzamer. Met name populaire spelcomputers zoals de Nintendo Switch, de PlayStation 5 of de Xbox Series X, maar ook smartphones als de Samsung Galaxy of de iPhone hebben een installatieprocedure. Voor kinderen kan dat verwarrend of zelfs frustrerend zijn op pakjesavond.

Het is dan verleidelijk om het apparaat alvast voor te installeren, iets wat Eric aanraadt. ,,Updates draaien voordat je een console, tablet of telefoon cadeau geeft is inderdaad slim.” Voorinstallatie bij een winkel (vaak tegen betaling) is dan weer niet nodig, zo vindt Martin. ,,Trap er niet in. In het geval van een gameconsole ben je binnen een paar minuten klaar.”

Stop het wel terug in de doos

Bij gamebundels krijg je meestal downloadcodes zodat je de spellen kan downloaden op de harddrive van de spelcomputer. Met een normale internetverbinding kost dat een half uur tot drie kwartier. ,,In de tussentijd neem je een handje pepernoten en pak je nog wat cadeautjes uit met de kinderen.”

Kies je ervoor om de smartphone of gameconsole van tevoren te installeren, leg hem dan wel netjes terug in de verpakking zoals je hem vond. ,,Unboxing is juist een van de leukste dingen voor kinderen”, aldus Martin.

Kijk of spelcomputers ouderlijke controle bieden

Het internet is een prachtige maar ook risicovolle plaats voor kinderen. Daarom hebben de meeste smartphones, tablets en spelcomputers opties voor ouderlijk toezicht. In het laatste geval bieden de populaire gameconsoles allemaal opties aan voor een familieaccount, waarin de ouder kan instellen wat een kind allemaal online van zijn game mag delen en van anderen kan zien.

Ook bieden de spelcomputers leeftijdsbeperkingen aan, bijvoorbeeld voor games met geweld of seksueel getinte scènes, en kun je de dagelijks speeltijd instellen. ,,PlayStation, Nintendo en Xbox hebben alle drie apps waarmee je het gamegedrag van je kind kan bekijken”, voegt Martin toe. ,,Die werken heel goed.”

Kinderopties op smartphones

Voor Samsung-systemen is er de ‘Kids Mode’, dat een speciale omgeving creëert waarin jonge gebruikers veilig apps kunnen gebruiken en zonder reclame. Voor Android-toestellen in het algemeen raadt Eric de Family Link-app aan. ,,Op die manier houdt je zicht op en controle over wat kinderen met hun apparaten doen.”

Apple-systemen bieden via hun instellingen opties voor ouderlijk toezicht, maar een speciale app heeft het bedrijf daar nog niet voor. Voor de jonge gamers raadt Martin Apple Arcade aan; voor een vast bedrag per maand krijg je dan toegang tot meer dan 200 unieke games op je Apple Device. ,,En ze zijn zonder in-app betalingen of extra abonnementen waar kinderen per ongeluk op kunnen drukken.”