LIVE: Apple kondigt naast ‘goedkope’ iPhone 11 ook Pro-versie aan

LivestreamApple-ceo Tim Cook is rond 19.00 uur Nederlandse tijd het podium in het Steve Jobs Theatre opgeklommen om onder andere de nieuwe iPhones voor te stellen aan de wereld. Weet Apple te innoveren of valt het wat tegen? Deze site is er live bij en houd je op de hoogte.

iPhone 11 (Pro)

Tim Cook kondigde de iPhone 11 aan. Het nieuwe toestel wordt in zes (!) kleuren gelanceerd met een vernieuwde camera. Dit is het ‘goedkope’ model. Even later werden de premium-modellen aangekondigd. De camera in de iPhone 11 heeft een vernieuwde groothoeklens en een nieuwe behuizing en moet ook weten te imponeren in situaties met weinig licht. Dat gaan we zelf natuurlijk ook nog testen. Ander uniek dingetje aan de iPhone 11: je kan slow motion selfie's maken.

Volledig scherm De cameramodule van de 11 Pro bestaat uit drie lenzen die in een soort triangel achterop de telefoon zitten. © REUTERS

Meteen na deze aankondiging werd de iPhone 11 Pro, die opvalt door de ietwat vreemde cameramodule achterop het toestel, getoond aan de wereld. De iPhone 11 Pro lanceert in vier kleuren in twee versies: de reguliere en de Max. Het scherm is beter, er zit een snellere chip in en vanzelfsprekend is de camera weer geüpdatet. Daarnaast is de accuduur beter: je houdt het vier uur langer vol in vergelijking met de vorige versie.

De camera moet een revolutie teweeg brengen, aldus Apple. Met een nieuwe gigantische ultrawijde-camera moet er meer te zien zijn in elke foto. Reden genoeg voor Apple om professionele fotografen te laten spelen met het toestel. Het resultaat: prachtige foto's die niet onder doen voor professionele camera-apparatuur. Ook AI-technologie moet foto's nog beter in beeld brengen. Een ding is in ieder geval duidelijk: Apple blijft zich volledig inzetten op de thuisfotograaf.

Volledig scherm © REUTERS De goedkope iPhone 11 kost zo’n 699 dollar voor het goedkoopste model. De prijs voor de Pro ligt rond de 1000 dollar voor het goedkoopste model. Ze liggen op 20 september in de winkel.

Apple Watch 5

Apple kondigde meteen ook een nieuwe Apple Watch aan. Deze 5de generatie van de smartwatch heeft een display dat altijd aanstaat zodat ‘niemand iets hoeft te missen’. Zorgen over de batterijduur zijn onterecht, meldt Apple, want door een nieuwe schermtechniek - waarbij de beeldverversingsfrequentie heel laag wordt bij weinig gebruik - is de batterijduur 18 uur. Dat moeten we natuurlijk wel nog in de praktijk testen. Ook een titantium en keramische uitvoering komen op de markt. Prijs: 399 euro voor het goedkoopste model. Ze liggen op 20 september in de winkel.

Services

Na een geanimeerde video waarin de producten van Apple op allerlei manieren werden uitgelicht, beginnen we maar meteen met de eerder aangekondigde Apple Arcade. Met deze - wederom - maandelijkse abonnementsdienst kunnen afnemers een select aantal games gratis spelen op de App Store. Daarbij werden drie nieuwe games getoond die exclusief voor Apple gemaakt worden. De abonnementsdienst wordt op 19 september gelanceerd met een prijskaartje van ongeveer 5 euro per maand.

Volledig scherm © AP

Meteen verder naar die andere streamingdienst van Apple: Apple TV+. De in maart aangekondigde streamingdienst moet nog lanceren, maar Tim Cook toonde vanavond nog een extra trailer voor de streamingdienst. De serie See met in de hoofdrol Jason Momoa (Aquaman, Game of Thrones) gaat over een Aarde waar iedereen blind is geworden. Wanneer de serie wordt gelanceerd is onduidelijk. Apple TV+ lanceert op 1 november in 100 landen voor 'slechts’ 4,99 dollar per maand. Dat is goedkoper dan zowel Netflix als Disney's dienst. Bij aankoop van een Apple-product krijg je meteen een jaarabonnement erbij.

Nieuwe iPad van 10,2 inch

Het nieuws over de services is achter de rug. Nu: meer nieuws over iPad-familie. Zoals geruchten al eerder onthulden, is er een nieuwe iPad van 10,2 inch op komst.

Geruchten

Vermoedelijk worden er drie iPhones aangekondigd: Een premium, een normaal en een goedkoper model. Waarschijnlijk gaat Apple van de traditionele op cijfer gebaseerde benamingen af en hebben we het vanaf nu over de iPhone Pro. Of dat echt zo is, weten we over een paar minuten.

Daarnaast kan Apple ook wat andere hardware voorstellen, zoals een nieuwe iPad of een nieuwe MacBook Pro. Misschien volgt er ook nieuws over Apple TV Plus, de streamingdienst met eigen series, of Apple Arcade, Apples toekomstige game-abonnement.

Dit artikel wordt continu geüpdatet.