Maatregelen tegen ‘accountdelers’ op Netflix nabij: tot 22 euro per maand voor een abonnement

Streamingdienst Netflix lijkt van plan om strengere maatregelen te nemen tegen zogeheten ‘accountdelers’. Laat jij een familielid of goede vriend via jouw account kijken, dan betaal je daar binnenkort mogelijk meer voor.

Het bedrijf experimenteert al een maand met deze functie in drie Latijns-Amerikaanse landen. Daar betaal je bovenop je abonnementsprijs een paar euro extra als iemand buiten je huishouden wil meekijken.

Netflix hield in het midden of de betaaloptie na de testperiode ook wereldwijd zal worden gehanteerd, maar de meest recente kwartaalcijfers van de streamingreus wijzen er wel op. Voor het eerst sinds 2011 raakte het bedrijf abonnees kwijt, wat deels wordt geweten aan de grote hoeveelheid accountdelers.

‘Naast onze 222 miljoen betaalde abonnees schatten we dat accounts met meer dan 100 miljoen extra huishoudens worden gedeeld’, staat in een brief die Netflix met investeerders deelde. ‘Dat gebeurt nog ongeveer even vaak als afgelopen jaren, maar als je het combineert met andere markteffecten blijkt dat het moeilijker is geworden om te groeien.’

In 2016 nog coulant

Het is voor het eerst dat het bedrijf zo kritisch is over de gevolgen van accountdeling. Directeur en medeoprichter Reed Hastings was in 2016 veel coulanter: ,,Wat betreft wachtwoorddeling, we hebben geen plannen om hier wat aan te doen”, zei hij toen. ,,We moeten ermee leren leven, want er wordt op heel veel manieren ook legitiem met elkaar gedeeld, bijvoorbeeld met je partner of kinderen.”

Hastings zei toen dat ‘Netflix het op het moment ook prima doet’, waardoor hij niet snel geneigd was maatregelen te treffen. Dat lijkt nu echter in het geding te komen: de streamingdienst ziet zijn abonnees dalen, en denkt dat accountdeling daar een belangrijke rol in speelt.

Tot 22 euro per maand voor Netflix

Kijken we naar de experimenten in Chili, Peru en Costa Rica, dan is vrij duidelijk hoe Netflix de accountdelers kan belasten. Wie een account wil delen, zou een Standaard of Premium-abonnement moeten hebben. Dat zijn de abonnementen waarmee je gelijktijdig op twee of vier apparaten tegelijkertijd kunt kijken, officieel alleen binnen je eigen gezin.

Vervolgens kun je op een speciale pagina een sub-account maken, waarmee je iemand buiten je huishouden kunt laten meekijken. Dat kost een beetje extra: in Costa Rica wordt 2,99 dollar per maand gerekend.

Een abonnement in dat land kost tussen de 9 en 16 dollar, ongeveer hetzelfde als wat we in Nederland met euro’s betalen. Het betekent vermoedelijk dat een sub-account in Nederland ook voor rond de 3 euro zal worden aangeboden.

Het zou kort gezegd betekenen dat je het volgende voor Netflix gaat betalen:

Netflix Standaard, voor jou en één extra persoon: 14,99 euro per maand (nu is dat 11,99)

Netflix Premium, voor jou en één extra persoon: 18,99 euro per maand (nu is dat 15,99)

Bij de test in Latijns-Amerika mag je maximaal twee extra personen toevoegen. Daardoor lopen de prijzen op tot maximaal 17,99 en 21,99 euro per maand.

Eerst zien, dan geloven

Het is overigens nog afwachten of Netflix ook écht op korte termijn zal optreden. Het bedrijf dreigt er nu mee, maar we zagen muziekbedrijf Spotify drie jaar geleden hetzelfde doen. Zij wilden bewijs zien dat iedereen binnen een familie-abonnement ook echt onder hetzelfde dak woont, en zou mensen verwijderen als dat niet werd geleverd.

In de praktijk worden accounts bij Spotify vaak nog vrij gedeeld. Hetzelfde zien we wellicht ook bij Netflix, als uit gegevens niet heel duidelijk blijkt dat jij en je accountdelers niet op hetzelfde adres wonen. Het is afwachten hoe streng Netflix wil optreden.

