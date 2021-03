Martijn Koning: Instagram verwijderde mijn account

Normaal gesproken kan een account worden verwijderd als het de regels van het platform schendt, maar het is niet duidelijk welke regels Koning zou hebben overtreden. Er zouden wel klachten over hem zijn ingediend. Facebook, het moederbedrijf van Instagram, laat aan deze site weten de kwestie te onderzoeken.

Koning kwam afgelopen week onder vuur te liggen na zijn optreden in de RTL 4-talkshow Jinek . Daar deed hij een zogenoemde roast van Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet, waarin hij onder meer sprak over het vermeende antisemitisme bij de partij en verwees naar de vriendin van de politicus. Baudet liep tijdens de roast de studio uit.

RTL en Eva Jinek distantieerden zich na uitzending van Konings uitspraken en stelden dat het een fout was om hem te laten optreden terwijl hij vooraf niet had willen vertellen waarover hij het precies ging hebben. Dat wil Jinek voortaan wel ‘om en nabij’ op voorhand weten van haar gasten, zei ze, omdat ze de anderen niet als een ‘stuk rood vlees’ in ‘een safaripark’ wil gooien.

De cabaretier zelf was overigens wel tevreden over zijn roast. ,,De bedoeling was Baudet te raken en dat is wel gelukt, ja”, zei hij tegen deze site. Ondanks de ophef blijft de comedian, die de afgelopen jaren veelvuldig te zien was bij RTL, welkom in programma’s van de zender.