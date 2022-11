Massaontslag bij moederbedrijf Facebook en WhatsApp: 11.000 banen verdwijnen

Het aantal ontslagen is nog groter dan bij Twitter, dat eind vorige week na een overname door Elon Musk 3700 mensen de laan uitstuurde. De ontslagronde bij Meta heeft mogelijk gevolgen voor diensten die ook veel Nederlanders dagelijks gebruiken. Onder Meta vallen onder meer Facebook, Instagram, Messenger en WhatsApp.

Het bedrijf heeft last van adverteerders die minder geld steken in onlinereclame, en kampt ook met hogere kosten door de gestegen rente en hoge inflatie, schrijft ceo Mark Zuckerberg aan zijn personeel. Hij neemt zelf de verantwoordelijkheid op zich. ‘Ik had dit fout’, schrijft hij. Het bedrijf stelt ook een vacaturestop in tot eind maart volgend jaar.

Zware tijden

Het aandeel van Facebook is al meer dan een jaar bezig met een vrije val. Meta is bijna vier keer minder waard dan op het toppunt in september vorig jaar. Destijds, midden in de coronapandemie, kreeg het bedrijf nog een flinke boost. Inmiddels is een aandeel met zo'n 96 dollar nog maar net zoveel waard als begin 2016.

Facebook en Instagram hebben te maken met enorme concurrentie van met name Tiktok. Meta kan geen antwoord verzinnen op het verslavende algoritme van het Chinese netwerk, waar naast jongeren ook steeds meer volwassenen op te vinden zijn. De tijd die gebruikers aan het kijken van Tiktok-video's besteden, gaat ten koste van de gebruikstijd op andere sociale media.

Meta betaalt ontslagen medewerkers vier maanden door, plus twee extra weken voor elk jaar dat ze bij het bedrijf hebben gewerkt. Het bedrijf heeft ook een kantoor in Amsterdam. Het is nog niet direct duidelijk hoeveel banen hier worden geschrapt.