Met deze apps maak je de mooiste vuurwerkfoto’s

Vuurwerk is op foto’s nooit zo mooi als in het echt. Toch is het leuk om een toffe vuurwerkshow vast te leggen en te delen met anderen. Daarvoor heb je de juiste smartphone en de juiste app nodig.

Of je vuurwerk goed kunt fotograferen heeft namelijk deels te maken met hoe goed de camera in je smartphone is. Gebruik je een budgettoestel, dan is er een kans dat foto’s in slechte lichtomstandigheden er altijd heel matig uitzien. Doordat er is bespaard op de hardware van de camera, is deze minder goed in het opvangen van licht en krijg je onscherpe foto’s.

Gelukkig is er met apps tegenwoordig ook een hoop mogelijk, omdat je dan meer controle krijgt over de camera. Specifiek de mogelijkheid om de sluitertijd te vertragen is belangrijk, zodat er langer licht op de sensor valt. Ook is het handig om foto’s in de hoogste kwaliteit op te kunnen slaan om zo geen details te missen.

Je standaard camera-app

Met de standaard camera-app op je smartphone kom je al een heel eind. Alleen moet je vaak wel handmatig met de instellingen aan de slag en bij elke camera-app werkt dat net iets anders.

Menig smartphone heeft een automatische nachtmodus, waarbij vanzelf de sluitertijd wordt verlengd in het donker. Bij een langere sluitertijd leg je met een goede timing de hele reis en de explosie van een vuurwerkpijl vast op één foto. Druk dus op de knop zodra je hoort dat de pijl in de lucht gaat en niet pas als de explosie te zien is.

In plaats van een lange sluitertijd, kun je er ook voor kiezen om de burstmodus van de camera te gebruiken. Hiermee wordt in een razend tempo meerdere foto’s per seconde gemaakt. Dan is er een grote kans dat het goede moment op één van die foto’s staat. Op iOS vind je de burstmodus door naar links te swipen op de cameraknop. Op Android wordt deze modus meestal geactiveerd door de cameraknop ingedrukt te houden.

Apps voor iOS

Wil je meer controle over de camera, download dan op iOS een camera-app uit de App store. Bijvoorbeeld het Nederlandse Halide Mark II. Deze app slaat foto’s in de hoogste kwaliteit op en geeft je de mogelijkheid om met de instellingen te spelen. De app heeft een gratis proefperiode. Heb je wat meer geld te besteden en wil je nog meer opties, dan is ProCamera voor 17,99 euro een mogelijkheid. Zoek je een simpele app met een pure focus op sluitertijd, dan kost Slow Shutter Cam maar 2,49 euro.

Apps voor Android

Ook voor Android kun je een app downloaden die je meer opties geeft. Voor 3,99 euro is de app Camera FV-5 te koop, waarmee je een hoop controle krijgt. De optie om een nachttimelapse te maken is ook interessant voor vuurwerkfoto’s. Hiermee worden meerdere foto’s gemaakt met een lange sluitertijd die samen worden gevoegd. Er is ook een gratis versie van de app beschikbaar.

Nepvuurwerk maken met een app



Valt het vuurwerk in je buurt een beetje tegen, maar wil je toch mooie vuurwerkfoto’s maken? Ook daar is een oplossing voor. Met de app Fireshot Fireworks (Android, iOS) kijk je met je camera naar de lucht en tik je op het scherm om vuurwerk toe te voegen en foto’s te maken. Je hebt de keuze uit een reeks verschillende vuurwerkexplosies waar je de kleur van kunt aanpassen. Door te betalen is er meer variatie toe te voegen.

