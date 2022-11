Met deze toegankelijkheidsfuncties haal je nog meer uit je smartphone

Met toegankelijkheidsfuncties kun je jouw smartphone nog gebruiksvriendelijker maken. We hebben een aantal handige functies voor Android-toestellen en iPhones op een rij gezet.

Hoewel sommige van deze functies dienen als hulpmiddel als je bijvoorbeeld moeite hebt met lezen of slechthorend bent, zijn een aantal toegankelijkheidsfuncties voor iedereen van toegevoegde waarde.

Voor Android-gebruikers

Jong of oud: de ene persoon is nu eenmaal gevoeliger voor bepaalde geluidsfrequenties dan de ander. Je kunt de audio van je smartphone aanpassen op basis van je eigen gehoor. Ga naar ‘Instellingen’ en vervolgens naar ‘Toegankelijkheid’. Daarna kies je voor ‘Gehoorverbeteringen’ en ‘Adapt Sound’.

Voor iedereen jonger dan 30 jaar worden de hoge frequenties versterkt. Bij een leeftijd tussen de 30 en de 60 jaar komen daar de middenfrequenties bij. Voor 60-plussers worden alle frequenties versterkt.

Zijn de teksten op je smartphone te klein? Dit los je op via ‘Verbeteringen zichtbaarheid’ in de toegankelijkheidsinstellingen. Je kunt de grootte van teksten deels aanpassen via de ‘Weergavestand’, maar bij ‘Tekstgrootte en opmaak’ kun je daarnaast ook het lettertype aanpassen en teksten dikgedrukt maken. Ook kun je een thema met hoog contrast kiezen, waardoor tekst duidelijker leesbaar moet worden.

Flitsmeldingen en gehoorverbeteringen

Ben je bang dat je een melding mist, omdat je je telefoon op stil hebt staan of niet zo goed hoort, dan kun je via ‘Geavanceerde instellingen’ een ‘Flitsmelding’ instellen. Je kunt zowel het ledje op de achterkant laten flitsen als het scherm.

Het scherm flitst echter alleen wanneer je toestel aan staat. Als je de telefoon even niet gebruikt, kun je hem dus het beste met het scherm naar beneden op tafel leggen. Verder kun je instellen op welke apps de flitsmelding van toepassing is; op alle apps of slechts enkele.

Hoor je met het ene oor beter dan het andere? Dan kun je via ‘Gehoorverbeteringen’ de audiobalans tussen je oren regelen, zodat geluid voor jouw beide oren even hard klinken wanneer je een koptelefoon draagt. Helemaal onderaan vind je twee schuifbalken waarmee je de audio zelf in balans kunt brengen.

Verder is het mogelijk om een toegankelijkheidsknop toe te voegen aan je interface. Onder de ‘Geavanceerde instellingen’ vind je bovenaan ‘Knop Toegankelijkheid’. Bij ‘Acties selecteren’ kun je een toegankelijkheidsinstelling selecteren waar je snel toegang toe wil hebben. Je kunt bijvoorbeeld snel ‘Alle geluiden dempen’ of ‘Live transcriptie’ inschakelen. Deze knoppen zijn dan altijd rechtsonder in beeld zichtbaar en zijn makkelijk toegankelijk.

Voor iPhone-gebruikers

Op je iPhone kun je een actie uitvoeren door op de achterkant van het toestel te tikken met je vinger. Ga naar ‘Instellingen’ en open ‘Toegankelijkheid’. Onder ‘Aanraken’ vind je onderaan ‘Tik op achterkant’. Je kunt hier twee acties toevoegen.

Zo kun je bijvoorbeeld door twee keer te tikken op de achterkant van je iPhone een schermafbeelding maken en door drie keer te tikken de camera-app openen. Er zijn een hoop andere handige snelkoppelingen om uit te kiezen.

Zijn de teksten op je iPhone niet prettig leesbaar? Bij de toegankelijkheidsinstellingen kun je via ‘Weergave en tekstgrootte’ de tekst van je toestel groter of kleiner maken. Onderin het menu vind je de mogelijkheid om de ‘Instellingen per app’ aan te passen, bijvoorbeeld als je alleen in nieuwsapps grotere letters wil zien.

Druk op ‘Voeg app toe’ en selecteer een app naar keuze. Druk vervolgens nogmaals op die app en voer de gewenste wijzigingen door. Je kunt onder andere de lettergrootte binnen de app regelen of de kleuren van de app omkeren.

Hulpmiddel om gemakkelijker te lezen

Maak je gebruik van Face ID, dan is het slim om via ‘Face ID en aandacht’ alle schuifjes op groen te zetten. De frontcamera van je iPhone kijkt dan of jij wel naar je telefoon kijkt, voordat hij wordt ontgrendeld. Zo voorkom je dat je iPhone wordt ontgrendeld zonder dat dit de bedoeling is. Ook wordt het scherm dan niet gedimd zolang je naar je toestel kijkt en trilt je telefoon kort als de iPhone door middel van Face ID wordt ontgrendeld.

Je kunt je iPhone ook gebruiken als hulpmiddel om zaken buiten je telefoon om te makkelijker te lezen. Dit kan door middel van het ‘Vergrootglas’. Deze app maakt gebruik van je camera en staat standaard op je iPhone geïnstalleerd.

Hij is nog sneller te bereiken door hem in te stellen als ‘Activeringsknop. Dit doe je door in de toegankelijkheidsinstellingen onderin de ‘Activeringsknop’ te openen. Selecteer vervolgens ‘Vergrootglas’. Als je nu drie keer achter elkaar op de aan/uit-knop drukt, zal de app automatisch geopend worden.

Onder de toegankelijkheidsinstellingen ‘Audio/Visueel’ kun je de ‘Ledflits bij melding’ inschakelen. Op deze manier krijg je een visuele melding dat je een notificatie hebt ontvangen. Hiervoor moet je de iPhone wel met de achterkant naar boven gericht op tafel leggen.

