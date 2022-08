Met deze truc maak je WhatsApp-chats veel persoonlijker

Thijs vond een gevaarlijk lek in Apples Mac-software: ‘Zo kon een hacker je systeem overnemen’

We gebruiken elke dag complexe computersystemen, maar we staan er vaak niet bij stil hoe gemakkelijk daar foutjes in kunnen sluipen, met nare gevolgen. Hacker Thijs Alkemade vond twee jaar geleden een bijzonder gemene kwetsbaarheid in macOS, het besturingssysteem achter de Macs van Apple. Deze week mocht hij zijn vondst presenteren op hackerscongres Black Hat in de Verenigde Staten.

12 augustus