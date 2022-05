Met dit trucje zie je nooit reclame bij Instagram Stories

Instagram begon ooit als simpele fotografie-app met een chronologische tijdlijn, maar kopieerde later de zogeheten Stories van zijn concurrent Snapchat. Met deze functie kunnen gebruikers een foto delen die slechts 24 uur lang zichtbaar blijft, waar je met een tik snel langs navigeert.

Tussen de Stories van iedere gebruiker door zie je soms advertenties, vaak voor dingen die aansluiten bij je interesses of surfgedrag. Deze reclame is vermomd als een Stories-bericht en heeft vaak meerdere foto’s of video’s die full screen in beeld verschijnen.

Bekijk je Stories achterstevoren

Je kunt de reclameberichten met een veeg opzij snel weghalen, maar er is een manier om ze helemaal buiten beeld te houden: door je Stories achterstevoren te bekijken.

Je gaat naar de bolletjes bovenin de app en navigeert dan naar het meest rechtse bolletje. Tik hierop en bekijk de foto’s en video’s van die persoon. Heb je de laatste post van deze gebruiker bereikt? Veeg dan van links naar rechts om naar de Stories van de gebruiker daarvoor te gaan.

Een nieuwe smartphone voor je Instagram-foto's? BestGetest zette de smartphones met de beste camera's op een rij.

‘Ik ben je te slim af, Zuck’

Het vergt enige oefening; we zijn gewend om eindeloos door te tikken, terwijl je als je Stories achterstevoren bekijkt af en toe moet swipen. Maar door de berichten op deze wijze te bekijken, verschijnen er geen advertenties in beeld. Instagram denkt namelijk dat je een eerder bekeken Story probeert te openen en wil je in zo’n situatie niet met advertenties overladen.

De reclame-ontwijkende truc werd voor het eerst opgemerkt door Sebastiaan de With, de maker van de prijswinnende iPhone-camera-app Halide. ‘Ik ben je te slim af Zuck’, schreef hij gekscherend op zijn Twitteraccount, verwijzend naar Mark Zuckerberg, baas van Instagram-moederbedrijf Meta. ‘Vrees mij.’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Alternatief: gebruik de mobiele website

Een tweede manier om advertenties in Stories te vermijden is door in je mobiele webbrowser naar instagram.com te gaan en daar met je account in te loggen. Op de mobiele website van Instagram kun je de Stories ook bekijken, maar zouden geen tot weinig reclameberichten worden getoond.

Je kunt de mobiele website net als de app op het beginscherm van je telefoon zetten. Dat doe je op iOS door onderin op de deelknop te tikken en te kiezen voor ‘Zet op beginscherm’. Een vergelijkbare knop vind je in Chrome op Android onder de drie puntjes.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.