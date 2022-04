Miljoenen jongeren staan binnenkort oog in oog met Nederlandse kunst in populaire game

EU: Accu in bijvoor­beeld telefoon moet in 2024 makkelijk vervang­baar en duurzamer zijn

Accu’s in onder meer draagbare apparaten moeten van de EU in de toekomst vervangbaar zijn. Ze mogen dus niet vastgelijmd zitten, zoals nu in veel mobiele telefoons het geval is. Vorige week nam het Europees Parlement daartoe met grote meerderheid een nieuwe ontwerpwet aan.

15 maart