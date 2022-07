Musk reageert laconiek op dreigende Twitter-rechtszaak: ‘Moeten nu met informatie komen’

Musk maakte vrijdag bekend dat hij Twitter toch niet wil kopen, omdat het bedrijf niet goed kan aangeven hoeveel accounts geautomatiseerde bots of spam zijn. Hij wilde het platform overnemen voor 43 miljard euro, maar nu die deal van tafel is heeft Twitter een rechtszaak aangekondigd waarin het de koop alsnog wil afdwingen.

Musk reageerde daar dit weekend niet op, maar vanmorgen plaatst hij wel een paar plaatjes. ‘Nu willen ze me dwingen om Twitter te kopen’, staat in een van de memes. Daarnaast een lachende Musk. Daaronder: ‘Nu moeten ze alle informatie over de bots onthullen in de rechtszaal.’

De rijkste man ter wereld straalt daarmee een luchtige houding uit ten opzichte van zijn omstreden poging om Twitter over te nemen, die ook de aandelenkoers van Tesla onder druk heeft gezet. Musk ging eind april akkoord om Twitter voor 44 miljard dollar (43 miljard euro) van de beurs te halen. De Tesla-topman heeft nu besloten af te zien van de overname.

Al maanden onduidelijkheid

Al maanden was onduidelijk of de deal tussen Musk en Twitter door zou gaan. Volgens Musk overtreedt Twitter door de onduidelijkheid over het aantal nepaccounts de fusieovereenkomst. Maar juridische experts twijfelen volgens The Washington Post aan dat argument en zijn er niet zeker van dat het genoeg is om de deal te laten klappen. In de overnameovereenkomst is een bepaling opgenomen dat Musk Twitter een miljard dollar moet betalen als hij de overname niet doorzet.

Twitter heeft in een reactie laten weten dat het bedrijf van plan is Musk aan de overeenkomst te houden. Het bod van 44 miljard dollar is officieel, dus kan niet zomaar worden geannuleerd door een van de partijen. ,,We houden vast aan de prijs en de afspraken die gemaakt zijn met Musk en we zijn van plan juridische actie te ondernemen om de fusieovereenkomst af te dwingen”, zei voorzitter van de raad van commissarissen Bret Taylor in een tweet.

Koers gedaald

De gevolgen van Musks beslissing zijn niet meteen duidelijk. Volgens de overnameovereenkomst kan Musk een miljard dollar (zo’n 980 miljoen euro) betalen aan Twitter als de deal niet doorgaat. Dat is echter onder strikte voorwaarden en experts zijn het er niet over eens of het conflict over spamaccounts voldoende is.

De koers van het aandeel Twitter daalde vrijdag in de handel nabeurs zo’n 7 procent. Tijdens de handelsdag had het aandeel al 5 procent verloren en eindigde het op zo’n 36,81 dollar, veel lager dan de 54,20 dollar per aandeel die Musk zou betalen voor het bedrijf.