Musk ziet in Twitter deel van ‘alles-in-één-app’: ‘In China bestel je niet eens een taxi zonder WeChat’

Elon Musk koopt Twitter dan toch voor 44 miljard dollar en wil er een ‘al­les-app’ van maken

Tesla-topman Elon Musk is nu toch bereid Twitter te kopen voor dezelfde prijs die hij eerder had geboden. De miljardair heeft dat in een brief aan het bestuur van Twitter aangegeven. In een tweet laat hij weten er een ‘alles-app’ van te willen maken. Twitter zegt de deal met Musk nu zo snel mogelijk te willen afronden.

5 oktober