Namen duizenden Nederlandse slachtoffers cryptobeurs op straat

We sturen steeds minder sms’jes, maar krijgen er steeds meer: ‘Deze markt is mega’

W8 ff, brb (wacht even, be right back). Veel bekende afkortingen zijn gebleven, maar de klassieke sms lijkt nu echt op sterven na dood. Sinds drie jaar daalt het aantal sms’jes weer flink, blijkt uit nieuwe cijfers. Dat maakt de weg vrij voor een andere functie, die alleen maar populairder wordt. ,,Want 98 procent van de sms’jes wordt binnen drie minuten geopend.”