Nederlanders kunnen weer pinnen na landelijke storing

Voetballen in het echt en verder spelen in FIFA met deze slimme zool

11 maart Voetballen in het echt, verder spelen in Fifa : het kan met een nieuwe slimme zool voor voetbalschoenen die sportmerk Adidas op de markt brengt, samen met technologiereus Google en gamebedrijf Electronic Arts. Een sensor van Google in die zool straalt data over de speler zijn sportieve prestaties door naar de Fifa Mobile-app op de speler zijn smartphone, waarop ze meteen kunnen worden verzilverd in prestaties voor zijn Fifa Ultimate Team.