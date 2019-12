Netwerk T-Mobile gedeeltelijk plat door grote storing

Het is onbekend hoe lang de storing nog duurt. Veel mensen klagen over de storing, op de website allestoringen.nl kwamen in korte tijd meer dan 40.000 meldingen binnen. De meldingen komen uit het hele land. De storing werd even na 14.00 uur opgemerkt. Sinds 14.30 uur laten tienduizenden mensen weten last te hebben van de storing. Rond 16.30 uur meldde T-Mobile meldt dat veel klanten weer konden bellen en internetten, al is de storing nog niet helemaal voorbij.



Ook de site van het bedrijf heeft kuren en is slecht bereikbaar. De webcare van het bedrijf laat op Twitter weten wel meldingen te ontvangen. Het bedrijf is volgens de webcare op zoek naar de oorzaak en een oplossing. Het lijkt te gaan om softwareproblemen, zo meldt een woordvoerder. Noodnummer 112 is gewoon bereikbaar.