Nieuwe AirPods zijn prijzig, maar vertrouwd comfortabel

ReviewDe eerste versie van de Airpods, de draadloze oordopjes van Apple, was een regelrecht gat in de markt. Het techbedrijf bracht onlangs een tweede versie van de doppen uit. Tweakers nam het apparaat onder de loep. Zijn de prijzige AirPods wel waar voor je geld?

Apple veroorzaakte in 2016 veel opschudding door een telefoon zonder audio-uitgang op de markt te brengen. Een smartphone kon best zonder die uitgang, vond men. Het geluid moest voortaan maar via bluetooth worden verstuurd. Inmiddels zijn de AirPods alweer twee jaar op de markt. De hoogste tijd voor een nieuwe versie, want de concurrentie heeft niet stilgezeten.

Apple houdt niet alleen de naam AirPods in stand, ook het uiterlijk is vrijwel onveranderd. Als je de twee versies naast elkaar legt, is het even zoeken naar de verschillen. Die zijn er echter wel degelijk, maar dan moeten we wel een weegschaal pakken.

Paar gram

De oordoppen zijn precies even zwaar als hun voorgangers, maar het oplaaddoosje is een paar gram zwaarder. Waarschijnlijk komt dat doordat de nieuwe versie van de case draadloos is op te laden. Daarmee hebben we meteen een groot voordeel van de AirPods 2 te pakken, want je kunt de case nu op een willekeurige draadloze oplader leggen om hem van vers sap te voorzien. Dat moet dan wel een lader van een ander merk zijn, en dat zal voorlopig ook zo blijven. Apple kondigde een paar weken geleden namelijk aan dat het de draadloze AirPower-oplader heeft geschrapt.

Draadloos opladen duurt wel langer. Gelukkig levert Apple een snoertje mee, zodat je de case ook gewoon bedraad kunt opladen. In dat laatste geval duurt het twee uur voordat hij vol is. Draadloos kost het drie uur.

Batterij

De batterij van het oplaaddoosje is hetzelfde gebleven, je moet het dus doen met een vergelijkbare levensduur. In de praktijk blijft dit ruim voldoende. Je kunt er de oordoppen een paar keer mee opladen.

Apple claimt dat de batterij van de oordoppen even lang meegaat als je naar muziek luistert, maar een stuk beter presteert als je de AirPods gebruikt om mee te communiceren. Waar je met de oude AirPods twee uur kon praten, houden de nieuwe dat volgens de fabrikant drie uur vol.

Volledig scherm Het oplaaddoosje. © Tweakers

Dat laatste hebben we niet uitgeprobeerd, maar we hebben wel getest hoe lang de AirPods muziek kunnen afspelen. Op maximaal volume houden de nieuwe AirPods het iets langer dan drie uur vol, en dat is precies even lang als we gemeten hebben bij de eerste versie. Bij een lager volume houden de oordoppen het vier uur of langer vol. Daarmee is de batterijduur nog steeds een zwak punt van de AirPods. Concurrerende oordoppen gaan langer mee, al hebben die lang niet allemaal een charging case, een oplaaddoosje.

Conclusie

We hebben wat gemengde gevoelens over de nieuwe AirPods. We waren erg te spreken over de eerste editie. We vonden het goed klinkende, comfortabele oordoppen die uitblinken in gebruiksgemak. Die complimenten gaan ook op voor de AirPods 2. De oordoppen ogen hetzelfde, zitten hetzelfde en klinken hetzelfde. Over de klank zijn we nog steeds zeer tevreden, net als over de pasvorm. De nieuwe versie voegt in dat opzicht weinig toe. De AirPods hebben nog steeds dezelfde minpunten en missen wat functionaliteit die we bij de nieuwe editie wel hadden verwacht.

En dan is er nog de prijs. Wil je het voordeel van de draadloze charging case, dan betaal je zo’n 230 euro voor de nieuwe AirPods. Dat is beduidend meer dan de 180 euro die Apple voor de eerste versie rekende. Mocht je draadloos opladen niet zo boeiend vinden, dan is de nieuwe versie ook te koop met een houder die niet draadloos is op te laden, voor 180 euro. Verder verkoopt Apple de nieuwe charging case los, voor zo’n 80 euro. Daar kun je ook AirPods van de eerste editie mee opladen. Handig, maar het is erg veel geld voor relatief weinig meerwaarde.

Met de nieuwe AirPods koop je lekker klinkende oordoppen die bij veel mensen comfortabel zitten, maar niet bij iedereen. Passen ze jou goed, dan klinken ze ook prima en zitten ze ook verrassend stevig. Dat was zo bij de oude, en bij de nieuwe is het niet anders. Er zijn concurrerende modellen die zich beter houden in rumoerige omgevingen en die een betere batterijduur hebben. Er zijn dus de nodige bedenkingen. Toch zijn we nog steeds fan van de AirPods, ook van deze nieuwe editie. De combinatie van geluid, comfort en gebruiksgemak is nog steeds onovertroffen.

Pluspunten:

- Goed geluid

- Draagcomfort

Minpunten:

- Draadloos opladen is dure toevoeging

- Weinig nieuwe functionaliteit