Nieuwe beelden tonen Ikea’s slimme rolgordijnen in actie

Na lampen, sloten en andere smarthome-artikelen is er nu het slimme rolgordijn. Meubelgigant Ikea brengt de lichtdoorlatende Kardilj en de lichtdichte Fyrtur begin februari op de markt. Er is een video verschenen van de gordijnen in actie.

De uitrol zal in Duitsland beginnen, maar naar verwachting komen de rolgordijnen dan ook in Nederland. Het tweetal rolgordijnen werd al in december aangekondigd en heeft volledige integratie met verschillende spraak-assistenten, zoals Alexa, Google Assistant en Siri. Zelf de gordijnen dichtdoen hoeft dus niet meer, je vraagt het gewoon de virtuele assistent. Daarnaast zijn de producten te besturen met de Trafri-app van Ikea. Daarmee kun je ook de slimme lichten van de meubeltitaan besturen.

De prijzen van de gordijnen zijn nu ook bekend. Nederlandse consumenten gaan voor de lichtdoorlatende versie 119 euro betalen. De verduisterende Fyrtur kost 149 euro. De accu van de gordijnen is op te laden via een USB-kabel. Hoe lang de accu het volhoudt, is onduidelijk.

Oké Google, doe de gordijnen dicht

Ikea is niet de eerste met het idee om slimme rolgordijnen te maken. De Amsterdamse start-up Slide had eerder al een succesvolle crowdfundpagina opgezet, waarmee een half miljoen euro werd opgehaald. Hun apparaatje werkt ook op bijna alle normale gordijnen en heeft meer functies, maar is ook een stukje duurder. Eén setje kost 217 euro. En dan heb je één gordijn. Een ander detail: een werkend prototype is er al, maar de productie van het apparaat is nog niet begonnen.

Deze week vindt in Las Vegas CES plaats, de grootste techbeurs ter wereld. Traditiegetrouw tonen ’s werelds grote elektronicaproducenten hier tussen 8 en 12 januari de belangrijkste en allernieuwste snufjes. Denk aan gigatelevisies met megaresoluties en, sinds een jaar of twee, auto’s. Daarnaast waren er vorig jaar veel gadgets van kleinere bedrijven en start-ups: robots, de smarthome-artikelen et cetera. Vaak komt er niets daadwerkelijk op de markt, maar de eerste schermutselingen met deze tech geven wel aan wat in trek is bij fabrikanten én consumenten.

Op AD Tech lees je deze week alles over CES.