Nieuwe Chromebook kopen? Dit zijn onze aanraders

Chromebooks zijn sneller, lichter en goedkoper dan een Windows-laptop of Mac, maar wat is nou de beste van het moment? We zetten ze op een rij.

Een Chromebook is een laptop die gebruikmaakt van Googles besturingssysteem Chrome OS. Dat was ooit een soort veredelde webbrowser: een Chromebook doet alles op het internet, waardoor de software lichtgewicht blijft en sneller kan zijn dan bijvoorbeeld een Windows-computer.

Hedendaagse Chromebooks kunnen iets meer, zoals het afspelen van Android-apps. Ook kun je sommige simpele zaken, zoals tekstverwerken, offline doen. Geavanceerde programma’s vereisen echter nog steeds een internetverbinding, omdat ze in de webbrowser draaien.

Chromebooks zijn door hun simpele invulling goedkoper dan veel alternatieven, en ook populair op bijvoorbeeld scholen, waar ze vaak worden ingezet. Omdat alles online staat, kan iedereen inloggen en automatisch zijn of haar werkomgeving zien.

Onze favoriet: Acer Chromebook Spin 513

Dit is wat ons betreft de beste Chromebook van dit moment: hij is betaalbaar, slechts 1,72 centimeter dun, licht en heeft een omklapbaar aanraakscherm, zodat hij ook als tablet gebruikt kan worden. Qua ontwerp heeft hij iets weg van een MacBook Air, waardoor hij best luxe oogt. Maar hoewel hij aluminium lijkt, is hij eigenlijk gemaakt van plastic.

Door dat plastic is hij fijn licht, maar je moet wel inleveren op de accuduur. Die is niet slecht, maar middelmatig: deze laptop gaat bij browsen 10 uur mee. Je kunt er dus zeker een werk- of schooldag mee vooruit. Het voordeel van Chromebooks is dat ze veel in de browser doen, waardoor je niet veel andere programma’s hebt openstaan. Dat is dan ook waar Acer de nadruk op heeft gelegd: werken in de browser. Dat doet deze Chromebook goed.

De beeldkwaliteit is goed, waardoor je er bijvoorbeeld ook prima Netflix op kunt streamen. Gamen is voor deze Chromebook wat hoog gegrepen: hij draait Android-apps goed, maar de rekenkracht voor andere toepassingen valt tegen. Daarnaast kun je het geheugen niet uitbreiden en is er geen vingerafdrukscanner aanwezig, maar wel toetsenbordverlichting. Het touchpad is fijn groot, zodat je het apparaat goed kunt bedienen.

Minder betalen? Doe dan de Acer Chromebook 314

Wil je een goedkopere Chromebook, dan kun je een model zonder aanraakscherm kiezen. Onder andere Acer en HP zijn erg actief in het segment rond de 300 euro. Dan kom je bijvoorbeeld uit bij deze Chromebook van Acer. Hierin vind je een scherm met een goede kwaliteit.

Hij heeft 4GB werkgeheugen en 64 gigabyte opslag - een beetje de standaard in dit segment. Dat is voor een Chromebook meer dan genoeg. De accuduur is met 13 uur browsen ook best goed.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we over technologische apparaten die door BestGetest zijn beoordeeld. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en BestGetest. De adviezen van BestGetest komen tot stand in samenwerking met het testlab van Tweakers, waar onder andere accuduur, snelheid en andere belangrijke aspecten van het product worden getest. In het lab worden per jaar honderden producten getoetst.

De redactie van BestGetest is volledig onafhankelijk. Bedrijven betalen op geen enkele manier om in deze artikelen behandeld te worden.

