Onderzoek: tieners krijgen vaak shockvideo’s

Opvallend: driekwart van de jongeren zegt de ouders in te schakelen bij online problemen. Die helpen dan bij het rapporteren van stalkers of pesters, het veranderen van wachtwoorden, of zelfs het doen van aangifte. ,,Dat is bemoedigend’’, zegt Bonthuis, via het centrum voor veilig internet onder meer betrokken bij veiliginternetten.nl en het Expertisebureau Online Kindermisbruik. ,,Voorheen was het bij ouders toch vaker zo: dat internet, ik snap het niet, of ik weet niet wat jullie kinderen er uitspoken. De lijn stijgt wel, dat is een goede ontwikkeling.’’



Veel ouders vinden dat scholen een belangrijke rol spelen bij de media-opvoeding van hun kinderen, al zegt 57 procent van de ouders wel dat ze zelf invloed kunnen uitoefenen op het online gedrag van kinderen. Het centrum voor veilig internetten adviseert kinderen en ouders met online problemen om te kijken op websites als meldknop.nl, veiliginternetten.nl of mediawijsheid.nl.