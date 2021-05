Ongekende cijfers voor sexy shoot Billie Eilish: dit punt wilde ze maken

foto'sDe spraakmakende fotoshoot van Billie Eilish (19) in de Vogue blijft geschiedenis schrijven. Binnen een paar dagen staan vier van de kiekjes al in de lijst met meest gelikete posts ooit op Instagram. Shoppers zoeken online massaal naar korsetten en de website van het Britse tijdschrift had nog nooit zoveel bezoekers.

Dankzij de nieuwe foto’s staat Billie nu met 7 posts in de top 20 van Instagram. De enige andere ster met meer dan één plek in de lijst is Kylie Jenner, goed voor 4 posts. Twee van Billie’s Vogue-foto’s bereikten daarnaast binnen een recordtijd van zo’n zes minuten de grens van 1 miljoen likes, schrijven Amerikaanse media. Het vorige record stond ook al op haar naam.

Op de foto’s draagt Billie verschillende korsetten en dat hebben ze bij modewinkels geweten. Fashionzoekmachine Lyst zag de zoekopdrachten naar korsetten met 74 procent toenemen na de onthulling van de cover, aldus Vogue. Onlinewinkel Prettylittlething spreekt bij The Mirror van een stijging van 212 procent.

Ook Vogue zelf vaart er wel bij. De website van het blad had nog nooit zoveel bezoekers als afgelopen zondag, toen het bijbehorende interview verscheen. Dat werd binnen een dag 1 miljoen keer gelezen, meldt het magazine zelf.

Op het Instagram-account van Vogue is Billie’s cover de meest gelikete ooit, met tot nu toe ruim 420.000 hartjes. Billie’s eigen post met de cover kreeg ruim 16 miljoen likes, een foto met de tatoeage op haar heup ruim 21 miljoen.



Spiegelbeeld ontwijken

Het is dan ook niet zomaar een shoot voor de zangeres: ze wil een punt maken. ,,Schrijf mij niet af als rolmodel omdat je opgewonden van me raakt’’, zegt ze in het interview.

De Amerikaanse werd al op jonge leeftijd depressief, vooral vanwege haar zelfbeeld. Ze worstelt met body dysmorphia, een psychische stoornis waarbij je geobsedeerd bent door je uiterlijk en jezelf niet mooi genoeg vindt. In 2019 ontweek ze daardoor zo lang haar spiegelbeeld dat ze haar eigen lichaam niet meer herkende.

Terwijl zij met haar zelfbeeld worstelt, ligt haar uiterlijk in de media al jaren onder een vergrootglas. Daarbij bestaat een hardnekkig misverstand. Eilish staat bekend om haar wijde kleren, die ze draagt omdat ze lekker zitten en omdat mensen dan minder makkelijk een mening over haar lijf kunnen hebben. Niet omdat ze vrouwen in sexy kleding veroordeelt, zoals vaak wordt gedacht.



Het leidde tot taferelen die Billie verbijsterden. Zoals die keer dat ze trending topic was op Twitter nadat ze in haar vrije tijd bij 34 graden was gefotografeerd in een tanktop. Of die keer dat ze trending was nadat ze op vakantie een bikini had gedragen. De tendens: ‘Billie wil niet als lustobject gezien worden, maar kleedt zich wel als een hoer’, zoals ze het zelf omschreef.

Fuck it

De zangeres kan de ophef inmiddels feilloos voorspellen. Over haar korsetten bijvoorbeeld. ,,Als je body positivity zo belangrijk vindt, waarom draag je dan een korset? Waarom laat je je lijf niet zien zoals het is?’’ geeft ze alvast een voorzet in Vogue.

,,Mijn ding is: ik kan doen wat ik wil. Het gaat om wat jou een goed gevoel geeft. Als je je wilt laten opereren, laat je dan opereren. Als je een jurk wilt dragen waarvan andere mensen vinden dat je er te dik voor bent, fuck it. Als jij vindt dat je er goed uitziet, zie je er goed uit.’’



Respect

Sexy kleding is geen uitnodiging voor mannen om maar aan vrouwen te gaan zitten, zoals volgens Billie nog weleens wordt gedacht. ,,In de kern komt het erop neer dat mannen zwak zijn, denk ik’’, zegt ze. ,,Het is zo makkelijk voor hen om de controle te verliezen. ‘Je verwacht van een kerel dat hij van je afblijft in die jurk?’ Serieus, ben je zo zwak? Kom op, ga masturberen!’’



De hoeveelheid huid die je laat zien, staat los van het respect dat je verdient, benadrukt ze. ,,Ineens ben je hypocriet als je je huid wilt laten zien, dan ben je makkelijk, een slet, een hoer. Als ik dat ben, ben ik trots. Ik en alle meiden zijn hoeren, fuck it. Laten we het omdraaien en er kracht uit putten. Je lichaam en je huid laten zien - of juist niet - zou je geen enkel respect moeten kosten.’’

Billie deelde vorig jaar een intieme video om een vuist te maken tegen body shaming. ,,Is mijn waarde alleen maar gebaseerd op jouw mening?’’ vroeg Billie in haar korte film:

