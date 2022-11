Opnieuw massaontslag bij Amerikaans techbedrijf: Ook Amazon schrapt duizenden banen

Musk kondigt massaont­slag bij Twitter aan in e-mail aan personeel, werknemers klagen bedrijf aan

In een e-mail aan het personeel van Twitter heeft de kersverse eigenaar Elon Musk donderdag aangekondigd dat er massaontslagen gaan vallen. Volgens de e-mail, die in handen is van de Amerikaanse krant The Washington Post, wordt vandaag bekend wie zijn baan kwijtraakt. Ondertussen heeft een aantal werknemers het bedrijf aangeklaagd vanwege de ontslagen.

4 november