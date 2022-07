Populair muziekspel Heardle onspeelbaar in Nederland na overname Spotify - zo speel je alsnog

Het populaire muziekspelletje Heardle is ineens onspeelbaar geworden in Nederland, nadat het is opgekocht door streamingdienst Spotify. We leggen uit hoe je de game alsnog kunt spelen.

Begin dit jaar werd Heardle ineens razend populair. De muziekgame is afgeleid van het woordspel Wordle. Waar je in Wordle binnen vijf zetten een woord moet raden, daagt Heardle je uit om te raden van welk nummer je een korte sample hoort.

Wordle werd verkocht aan de Amerikaanse krant The New York Times. Een Nederlandse variant van het spel is hier op AD te spelen. Nu is Heardle overgenomen door Spotify voor een onbekend bedrag. De game zal op termijn in de Spotify-app worden gevoegd.

Sinds de Spotify-overname is Heardle nog wel op de oude website te spelen, maar is bezoek daartoe beperkt tot een handjevol landen. Het betekent dat de game hier in Nederland niet langer kan worden gespeeld. Vermoedelijk heeft Spotify de rechten nog niet goed op orde. De webversie van het spel werd gespeeld via muziek op de website Soundcloud.

Slecht nieuws voor wie iedere dag een liedje probeerde te raden, al is het offline halen in Nederland waarschijnlijk tijdelijk. De muziekdienst van Spotify is hier in Nederland verkrijgbaar en het bedrijf heeft de rechten op nagenoeg alle populaire muziek, dus waarschijnlijk werkt Heardle hier weer zodra het in de app is geïntegreerd.

Tot dan zijn er omwegen om alsnog te blijven spelen.

Optie 1: gebruik een VPN-dienst

We hebben in het verleden al meermaals geschreven over VPN-diensten. Ze stellen je in staat om je online verkeer te maskeren, zodat je bijvoorbeeld veiliger bent op een openbaar wifi-netwerk.

Bijkomend voordeel is dat veel VPN-diensten je ook laten verbinden met servers in andere landen. Kies een Amerikaanse server en het lijkt voor websites ineens alsof je ze vanuit de Verenigde Staten bezoekt - en dan kun je Heardle weer als vanouds spelen.

Optie 2: stap over naar Hoordle

Zoals Wordle een Nederlandse variant genaamd Woordle heeft, is er ook een Heardle-alternatief dat in ons eigen land wordt gemaakt. Hoordle is identiek aan de internationale game, maar richt zich alleen op Nederlandstalige hits.

Zolang Hoordle niet door internationale techgiganten wordt opgekocht, vermoeden we dat het spel gewoon goed speelbaar blijft. En zelfs als deze variant wordt gekocht, zal hij geheid op de Nederlandse markt blijven. Weinig Amerikanen willen immers raden naar welk Jan Smit-nummer ze luisteren.

