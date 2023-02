Presentatie maken zonder PowerPoint? Deze alternatieven zijn de moeite waard

Canva

Op Canva vind je onder meer kant-en-klare sjablonen voor presentaties, maar je kunt ook aan de slag met posts voor sociale media of met flyers en infographics. De tool biedt hierin verschillende mogelijkheden, waaronder het maken van een gamepresentatie. Zo kun je bijvoorbeeld een interactieve quiz maken.

De tool is makkelijk in gebruik en bovendien gratis. De Pro-versie geeft toegang tot onder andere extra sjablonen en bewerkingsfuncties. Ook is het dan mogelijk om content voor sociale media in te plannen via Canva.

Visme

Visme is in te zetten voor het maken van presentaties, documenten, animaties en video. Met de tool kun je daarnaast infographics, grafieken en diagrammen maken om in je presentatie te verwerken. Ook hier vind je een hoop sjablonen waarin je je eigen content kunt opnemen.

Visme heeft een betaalde versie, maar is ook gratis te gebruiken. Het aantal projecten dat je gratis kunt maken is beperkt en je creaties zijn openbaar te vinden. Ook blijft het logo van de software zichtbaar.

Keynote

Apple-gebruikers kunnen op een iPhone, iPad of Mac(Book) gratis aan de slag met Keynote. De presentaties zijn op te leuken met dynamische thema’s, waarbij de achtergrond van een dia langzaam beweegt. Ook kun je met een Apple Pencil op een iPad handgeschreven tekst toevoegen en illustraties tekenen. Dat is een handige manier om je presentatie eigen te maken.

Via iCloud kun je samenwerken met andere gebruikers, ook op pc. Daarnaast is het mogelijk om een Keynote-bestand op te slaan als een PowerPoint-bestand en kun je een PowerPoint in Keynote importeren en bewerken.

Prezi

Prezi pakt het iets anders aan dan de eerder genoemde presentatietools. De focus ligt hier op een verzamelplaats waarbij ingezoomd wordt op de losse onderdelen. Prezi toont een overzicht van wat je publiek kan verwachten en licht vervolgens ieder punt apart uit. De tool is handig wanneer je verbanden tussen verschillende onderdelen wil tonen.

Met Prezi kun je gratis aan de slag, maar als je offline toegang tot je presentaties wil en onbeperkte projecten wil maken, heb je een betaald abonnement nodig. Bij de gratis versie zijn je presentaties bovendien door iedereen in te zien.

Haiku Deck

Een veelvoorkomende valkuil bij het maken van een presentatie is dat je er te veel tekst op plaatst. En dat terwijl beeld zoveel meer zegt dan woorden. Haiku Deck legt de focus dan ook op beeld, waardoor een overvloed aan tekst bijna onmogelijk is. Je vult een onderwerp in en de tool zoekt daar geschikte beelden bij. Ook kun je je eigen foto’s toevoegen.

Met de gratis versie van Haiku Deck kun je maximaal drie presentaties maken. Bij de betaalde versie is dit onbeperkt en kun je onder andere privacyfuncties instellen en de tool offline gebruiken.

Google Presentaties

Als je gebruikmaakt van Google Drive, kun je naadloos werken in de cloud met Google-apps zoals Documenten, Spreadsheets en Presentaties. Je presentaties worden opgeslagen in je Google-account en zijn op elk apparaat dat je inlogt te gebruiken.

Google Presentaties heeft veel weg van PowerPoint. Het is een eenvoudige tool om gratis en snel een dia in elkaar te zetten. De kracht zit hem vooral in de simpliciteit. Je kunt makkelijk tabellen, afbeeldingen en video’s toevoegen, maar verder zijn de mogelijkheden in vergelijking met de andere tools in dit artikel beperkt.

