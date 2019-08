Recherche neemt computers en telefoons Dream or Donate in beslag

De recherche heeft computers en telefoons van doneersite Dream or Donate in beslag genomen. Het crowdfundingsplatform ging woensdag offline en tientallen gedupeerden in heel het land zeggen nog geld te krijgen. Bij de politie komen aangiftes binnen van mensen die zeggen gedupeerd te zijn.

Gisteren nam de recherche computers en telefoons in beslag van Dream or Donate, zo laat de politie desgevraagd weten. ,,Ook krijgen we aangiftes binnen, alleen is nog niet duidelijk om hoeveel aangiftes het exact gaat", aldus woordvoerster Anne Coenen van de politie in Oost-Nederland. ,,Dat komt omdat de aangiftes momenteel overal in het land binnenkomen. Het kan zijn dat mensen bijvoorbeeld bellen naar het Regionaal Servicecentrum en dat er eerst een afspraak gemaakt wordt om de aangifte op te nemen.”

Coenen benadrukt dat het nog niet om een officieel strafrechtelijk onderzoek gaat, maar om een oriënterend onderzoek naar de aangiftes om vast te stellen of er sprake is van een strafbaar feit. ,,We moeten eerst de aangiftes inventariseren, kijken waar we mee te maken hebben en wat we er mee kunnen. Daarom is het ook zo belangrijk dat mensen daadwerkelijk aangifte doen. Als we de aangiften hebben onderzocht en het blijkt dat er sprake is van strafbare feiten, dan is het aan het Openbaar Ministerie om te bepalen of er wordt overgegaan tot strafvervolging.”

Afgeperst

Dream or Donate-oprichter Robert-Jan Mastenbroek zegt dat zijn website is gehackt en dat hij werd afgeperst door criminelen. Hij belooft gedupeerden iedere cent terug te betalen. Ook zegt hij zijn landgoed in Witharen bij Ommen te verkopen om aan zijn schuldeisers te voldoen. Ook de inboedel, waaronder een sportwagen en een bronzen gorilla, daarvan staat op Marktplaats.

Tientallen mensen die via Dream or Donate geld inzamelden om hun doelen te realiseren vrezen echter het ergste. Een oproep aan mensen die gedupeerd zijn heeft tot vanmiddag zestig reacties opgeleverd. De benadeelden claimen gezamenlijk een bedrag van ruim 187.000 euro.

Een van hen is Sjouke Faber. Hij haalde geld op voor het bekostigen van stamceltherapie voor zijn vrouw, die MS heeft. Faber heeft andere benadeelden opgeroepen zich te melden via dreamordonate@msmama.nl. om een beter beeld te kunnen krijgen van het totaalbedrag dat op Dream or Donate is ingezameld, maar niet is uitgekeerd.

Faber zegt dat de benadeelden eventueel gezamenlijk stappen kunnen nemen tegen Dream or Donate. De Vries & Kasem advocaten in Amsterdam houdt maandag om 18.00 uur een besloten informatiebijeenkomst voor gedupeerden.