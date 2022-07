Samen naar muziek luisteren zonder oorsmeer van de ander

Een oortje aan iemand geven om samen muziek te luisteren of een film te kijken klinkt natuurlijk romantisch, maar is niet heel handig. Je kunt beter twéé losse setjes oordopjes of koptelefoons aan één telefoon of tablet koppelen.

Samen luisteren op Apple-producten

Als je een nieuwere iPhone hebt, kun je muziek en andere audio naar twee paar AirPods tegelijk streamen. Je hebt een iPhone 8 of nieuwer nodig, met minstens iOS 13 erop geïnstalleerd. Wil je deze functie gebruiken op een iPad, dan dien je een iPad Pro (tweede generatie of later), iPad Air (derde generatie), iPad mini (vijfde generatie) of iPad (vijfde generatie of later) in je bezit te hebben. Ook hier geldt: zorg dat je de nieuwste versie van het besturingssysteem hebt geïnstalleerd.



Het eerste setje AirPods koppel je zoals gebruikelijk aan je telefoon: door het AirPods-hoesje in de buurt van je telefoon te plaatsen, het hoesje te openen en te verbinden. Vervolgens selecteer je het AirPlay-pictogram in het bedieningspaneel, waar je ook knoppen voor bijvoorbeeld bluetooth vindt.

Kies nu ‘Audio delen’ onder de al gekoppelde oortjes. Houd het tweede doosje AirPods naast je telefoon en open vervolgens het doosje.

Handig: elke set AirPods heeft een eigen volumeregeling, zodat beide luisteraars het volume kunnen aanpassen naar ieders persoonlijke voorkeur.

Twee setjes oortjes of koptelefoons koppelen aan een Samsung-smartphone of - gadget

Ben je in het bezit van een Samsung Galaxy Note 8 of nieuwer, een Galaxy Tab S4 of nieuwer of een opbouwtelefoon van Samsung, dan kun je twee bluetooth-koptelefoons aansluiten op één apparaat.



Om de Dual Audio-functie in te schakelen moet je eerst elk toestel koppelen met het gewenste Samsung Galaxy-apparaat. Dit werkt vergelijkbaar met de Apple-apparaten.

Open de instellingen van je toestel, ga naar ‘connections’, zet je bluetooth aan, koppel de verschillende setjes zoals je normaal ook zou doen bij een paar oortjes of een enkele koptelefoon. Op het meldingenscherm van je smartphone of tablet kies je ‘media’. Vervolgens vink je de twee apparaten aan die je wil gebruiken. Je kunt de volumeniveaus van elke headset aanpassen naar het gewenste niveau.

Twee setjes aansluiten op overige Android-telefoons

Als je geen iPhone of Samsung hebt, zijn er nog een paar andere opties maar die zijn wat omslachtiger. Audiofabrikant Skullcandy heeft een app ontwikkeld waarmee je audio kunt delen mits je in het bezit bent van twee compatibele Skull-IQ-headsets. Bijkomend voordeel: deze functie werkt zowel op iOS en Android.



Beschik je nog over een telefoon met een koptelefoon-ingang, dan kun je een eventueel een hoofdtelefoonsplitter aanschaffen om op deze manier audio te delen met een vriend of vriendin.

Tenslotte zijn er nog zogenaamde USB-C Bluetooth 5.2 dongles die in sommige gevallen de gedeelde audio-functie overnemen. Deze kleine, plastic opzetstukjes klik je in de USB-C-ingang van je smartphone en vervolgens kun je via bluetooth twee koptelefoons eraan koppelen. Fabrikant Avantree heeft bijvoorbeeld diverse opties.

