Scherp beeld met een hoge resolutie: deze monitor komt als beste uit de test

Een monitor of beeldscherm is uiteraard een vast onderdeel bij een desktop-pc. Maar het kan ook handig zijn voor thuiswerken of huiswerk doen voor school op je laptop. Je kunt de monitor gebruiken als hoofdscherm of als tweede beeldscherm.

De Consumentenbond test monitoren op onder meer beeldkwaliteit, gebruiksgemak, verstelbaarheid, aansluitingen en energieverbruik. Er zijn in totaal meer dan 50 monitoren getest die op dit moment redelijk tot goed in de winkels verkrijgbaar zijn.

Een monitor van Samsung komt als Beste uit de Test. De beste prijs-kwaliteitverhouding gaat naar een beeldscherm van Philips en die is daarmee de Beste Koop.

Beste uit de Test: Samsung LS24A600UCUXEN

Prijs: 209 euro

Testoordeel: 7,3

Schermdiagonaal: 23,8 inch

Resolutie: 2560 x 1440 pixels

Type paneel: LCD - IPS

Deze monitor van Samsung heeft een behoorlijk hoge resolutie voor zijn formaat. Het beeld is dan ook erg scherp. Hij kan relatief veel kleuren weergeven en doet dat zonder veel afwijkingen. De kijkhoeken zijn goed en hij heeft een prima helderheid. Het scherm is hierdoor heel geschikt voor hobbymatig beeldbewerken of als kantoormonitor.

Het scherm is in hoogte verstelbaar. Je kunt het beeld aansluiten via hdmi, DisplayPort of usb-C. De usb-C-poort biedt ‘PowerDelivery’. Dit betekent dat je een laptop met usb-C ook direct kunt opladen via de aansluiting. Hij heeft ook een video-uitgang waarop je eventueel een tweede monitor kunt aansluiten. Hij heeft 3 usb-aansluitingen voor bijvoorbeeld een toetsenbord en muis.

Er zijn ook een paar minpuntjes. Het beeldscherm is niet geschikt om op te gamen. Gamers willen snelle responstijden en een hoge verversingssnelheid (refresh rate). Die zijn bij dit scherm niet goed. Dit betekent dat je bij snelle bewegingen mogelijk last krijgt van uitgesmeerde beelden (motion blur). Daarnaast is het energieverbruik aan de hoge kant.

Beste Koop: Philips 5000-serie 24E1N5300AE/00

Prijs: 159 euro

Testoordeel: 7,1

Schermdiagonaal: 23,8 inch

Resolutie: 1920 x 1080 pixels

Type paneel: LCD - IPS

Deze monitor van Philips is net als de Samsung heel geschikt voor de hobbymatige beeldbewerker. De resolutie is wat lager dan die van de Samsung, maar de Philips is wel een stukje goedkoper in aanschaf.

Dit model van Philips is een van de goedkoopste monitoren die toch een prima beeldkwaliteit levert. Het kleurbereik is groot en de helderheid en het contrast zijn goed.

Je zet de monitor eenvoudig in elkaar en kunt hem in hoogte verstellen. Hij heeft een hdmi- aansluiting, DisplayPort en usb-C. Daarnaast heeft hij maar liefst 4 usb-aansluitingen voor randapparatuur. Ook heeft hij een ingebouwde speaker, maar het geluid daarvan is matig en hooguit geschikt voor videobellen.

Ook dit scherm heeft een paar nadelen. Zo zitten de aansluitingen wat hoog achterop. Hierdoor is het aansluiten en wegwerken van de kabels een vervelende klus. Het scherm is wat lastig te bedienen. Er is maar 1 knop en die zit op een onhandige plaats op de achterkant. En ook bij dit scherm is het energieverbruik wat aan de hoge kant.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.