Spotify doet in de Verenigde Staten een test met verkoop van concertkaartjes

‘Twit­ter-deal Elon Musk in gevaar’

De deal van Elon Musk om Twitter aan te schaffen is ernstig in gevaar, melden drie anonieme bronnen die op de hoogte zijn van de kwestie aan The Washington Post. Het team dat namens de Amerikaanse multimiljardair de onderhandelingen voert, zou hebben geconcludeerd dat cijfers die het socialmediabedrijf heeft verstrekt over spamaccounts niet verifieerbaar zijn.

8 juli