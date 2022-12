Staat je favoriete muziek op cd of je telefoon, maar nog niet op Spotify? Zo los je dat op

Muziekdienst Spotify is immens populair. Ook in Nederland zijn er miljoenen gebruikers die dagelijks genieten van muziek en podcasts via de streamingdienst. Toch staat lang niet altijd je favoriete nummer op de muziekdienst. Daar is gelukkig een oplossing voor.

Met meer dan 82 miljoen nummers verwacht je stiekem dat ieder nummer dat je wil luisteren wel op de streamingdienst staat. Toch zijn er zat mensen die specifieke versies van nummers mooi vinden die (nog) niet op de streamingdienst staan. Denk aan muziek van een concert die je via een speciale cd terug kunt luisteren.

De cd's liggen waarschijnlijk thuis in de boekenkast te verstoffen. Een geheime functie van Spotify geeft je toch de optie om deze nummers op de streamingdienst te zetten.

Lokale bestanden van de pc vissen

Spotify heeft in zijn instellingen een speciale knop genaamd ‘Lokale bestanden’. Wanneer je deze knop aanzet, krijg je afhankelijk van het apparaat dat je gebruikt de optie om bestanden van je telefoon of pc beschikbaar te maken in Spotify.

Op pc krijg je bijvoorbeeld een overzicht uit de mappen waarin Spotify muziek heeft gevonden. Via het programma op de computer kun je vervolgens kiezen welke folders met muziek je wel of niet aan Spotify wil toevoegen. Nu heb je gemakkelijk via de Spotify-app op de pc toegang tot je favoriete nummers die nog in het vorige decennium achter zijn gebleven.

Mocht de map met jouw muziek niet gelijk in de instellingen van Spotify verschijnen, is er nog een extra knop. Je kunt op ‘Een bron toevoegen’ klikken. Dan krijg je de optie om zelf te zoeken naar de map met de muziek die je aan de ‘Lokale bestanden’ van Spotify wil toevoegen.

Je oude muziek meenemen op reis

Dat wil alleen nog niet zeggen dat de muziek ook gelijk via de app op je telefoon beschikbaar is. Daarvoor moet je nog wat extra acties ondernemen. De lokale bestanden die je via de pc hebt toegevoegd, staan immers nog niet op je telefoon. Gelukkig is ook hier een oplossing voor.

Als je alle nummers van het geïmporteerde album toevoegt aan een nieuwe afspeellijst heb je de eerste stap al gezet. De tweede stap is om je telefoon te pakken en de Spotify-app te openen. Zoek vervolgens naar de nieuwe afspeellijst met de nummers uit het geïmporteerde album en klik op het download-icoontje (een ronde cirkel met een pijl naar beneden).

Vervolgens maakt Spotify alle muziek van het geïmporteerde album beschikbaar op je smartphone. De losse nummers zijn dan ook gelijk toe te voegen aan andere afspeellijsten of je ‘Vind ik leuk’-lijst. Zo heb je de nummers overal en altijd bij je wanneer je op reis bent.

Muziek van je telefoon op Spotify zetten

Mocht je de muziek die niet op Spotify staat vanaf je telefoon willen toevoegen, is dat ook een optie. Bij het kopje ‘Home’ druk je dan simpelweg op het tandwiel-icoon om naar de instellingen van de app te gaan. Scrol helemaal naar beneden om het tabje ‘Lokale bestanden’ te vinden.

Wederom zie je een slider om de audiobestanden van het apparaat te tonen. Je telefoon vraagt vervolgens of je Spotify toestemming wil geven tot onder andere je muziek. Als je dat toestaat, kan Spotify alle audiobestanden van je telefoon laten zien. Onder het tabje ‘Bibliotheek’ zie je dan een map genaamd ‘Lokale bestanden’.

Alle muziek die lokaal op je telefoon staat, kun je vervolgens gemakkelijk vinden in Spotify. Mocht je deze nummers vervolgens op je pc of laptop beschikbaar willen maken, kun je de eerdergenoemde methode gebruiken om de lokale muziek vanaf je pc op je telefoon te luisteren. Dezelfde truc werkt namelijk ook handig andersom en zo heb je al je favoriete nummers altijd in Spotify staan.

