‘Storing bij Google of betalingsverkeer was pas echt een ramp geweest’

‘Krijgen we over negen maanden een geboortegolf?’ grapte Danny Mekić gisteravond op Twitter. De jurist en technologiedeskundige kon de lol er wel van inzien: mensen die zonder Facebook, Instagram of WhatsApp meteen in lichte paniek raakten of zich verveelden.

Toch viel het allemaal best mee met de schade, denkt de IT-expert. Het was wellicht vervelend voor sommige gebruikers, maar zij konden terugvallen op alternatieven als Signal of Telegram. ,,Het was misschien een gedoe om WhatsAppgroepen over te hevelen, maar dat was het ook wel.”

Ook voor Nederlandse organisaties zal de schade zijn meegevallen, denkt Mekić. Wat volgens hem hielp, was dat de storing voor ons op een gunstig moment begon, net aan het eind van menig werkdag.

Over schrijnende situaties in Nederland heeft de technologiedeskundige niets gehoord, maar hij zag wel noodkreten uit het buitenland voorbijkomen. Zoals van een arts uit Egypte die via Twitter liet weten dat er in zijn ziekenhuis alleen via WhatsApp werd gecommuniceerd en dat hij nu met de handen in het haar zat.

Volledig scherm Danny Mekić. © Arenda Oomen

Wake-upcall

Hoewel de directe schade voor Nederland lijkt mee te vallen, hoopt Mekić dat de storing een wake-upcall is. Volgens hem worden we steeds afhankelijker van nieuwe technieken en dat brengt risico’s met zich mee. ,,Kijk, Instagram is vooral een funplatform met lollige filmpjes en persoonlijke profielen. Maar wat als zo’n storing gebeurt met Google of met ons betalingsverkeer? Ik vraag mij af in hoeverre men een plan heeft als het betalingsverkeer voor langere tijd uitvalt. Of hoe groot zal de impact zijn als Google langer kampt met een storing? Dan heb je echt een probleem. Miljoenen bedrijven ontvangen en versturen e-mails via Google.”

Dan zou een storing pas echt een ramp zijn geweest, denkt hij. Nu lijkt de ramp zich voornamelijk te beperken tot het bedrijf zelf. Facebook verloor flink op de beurs. Daarnaast schat de IT-expert dat het bedrijf enkele tientallen miljoenen mis is gelopen aan advertenties. ,,Verder heeft Facebook kosten moeten maken om de storing te verhelpen en mogelijk kan het schadeclaims tegemoetzien van gedupeerden, maar een echte ramp is het niet.”

Volgens de Europese Commissie laat de urenlange storing van Facebook, WhatsApp en Instagram vooral zien dat de wereld niet moet leunen op een paar grote bedrijven. ‘We hebben alternatieven en keuzes nodig in de techmarkt’, aldus Eurocommissaris voor Mededinging Margrethe Vestager via Twitter.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Vestager, die al jaren probeert de macht van de grote internetbedrijven (die bekendstaan als Big Tech) te beteugelen, ziet haar gelijk onderstreept. Al te grote afhankelijkheid van enkele reuzen maakt kwetsbaar, vindt ze. ‘Wie het ook zijn.’

De Deense chef mededinging van de commissie wil dat gebruikers meer te kiezen krijgen. Dat is precies wat ze voorheeft met de voorstellen die ze vorig jaar heeft gedaan, zegt ze. Die worden op het ogenblik besproken door het Europees Parlement en de EU-landen.

We kunnen vandaag gewoon weer op Facebook, Instagram en berichten versturen op WhatsApp. Door een grote storing kwamen deze diensten van Facebook gisteren urenlang plat te liggen. Chef Digitaal van AD.nl, Jaap van Zessen, praat je bij: