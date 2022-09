Systeem voorspelt waar er wordt ingebroken (en dat leverde hier al twee arrestaties op)

Video Een grote update voor Windows 11, haalt dit de twijfe­laars over de streep?

Onlangs bracht Microsoft de eerste grote update voor Windows 11 uit, waarmee het bedrijf probeert twijfelaars op Windows 10 nu toch over de streep te trekken. Want toen Microsoft afgelopen jaar Windows 11 uitbracht, was niet iedereen blij met de nieuwe taakbalk en het veranderde startmenu. Gaan die mensen nu dan toch overstag?

29 september