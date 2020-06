Tijd om echt afscheid te nemen van deze vijf hardnekkige techmythes

vijf mythesOndanks dat we elke dag in de weer zijn met verschillende techproducten, bestaan er nog veel mythes rondom het gebruik van deze apparaten. We doken de archieven in en gingen op zoek naar de hardnekkigste techmythes, en waarom ze vaak niet kloppen.

1. Sluit apps helemaal af, zo bespaar je extra batterij

Niet waar. Sterker nog, een toegewijde Apple-fan mailde ooit persoonlijk Apple-CEO Tim Cook of we massaal de apps ook moeten ‘killen’ in het app-scherm. Zijn antwoord? ‘No.’

Het klinkt overigens best logisch. Al die apps staan ten slotte nog ‘aan’ en consumeren dus energie én procesvermogen van je telefoon, toch?

Dat is dus niet waar. Als ze niet in gebruik zijn, gebruiken apps geen procesvermogen, maar ze verbruiken wél geheugen. Dat is een goed iets, volgens HowToGeek, want er zitten geen nadelen qua algemene telefoon-prestaties aan een hoog geheugenverbruik. Sterker nog, het zou zelfs goed zijn.

Smartphones zijn niet voor niks ‘smart’, de besturingssystemen houden zelf in de gaten welke apps afgesloten moeten worden als er meer geheugen nodig is. Blijf er dus vanaf, want als je een afgesloten app weer opent, verbruikt dat juist méér vermogen. Slecht dus op de lange termijn.

2. Apple-computers kunnen geen virussen krijgen

Niet waar. Ja, Apple's besturingssysteem MacOS stond en staat bekend als een veilig besturingssysteem. Het bedrijf paste zelfs de marketing aan om die eigenschap aan te prijzen. Totdat duizenden Mac-computers getroffen werden door een malafide virus en dat verkooppraatje niet echt meer valide bleek, schrijft Business Insider. Het is echter wel waar dat er veel minder malware op het web rondzwerft voor Mac-systemen, maar dat het niet mogelijk is op MacBooks, iMac's en iPhones? Niet waar.

3. Incognito-browsen maakt je volledig anoniem

Niet waar. Als je een browser opent - zoals Chrome, Firefox of Safari - in de incognito-modus, houdt de browser simpelweg niet bij wat je gezocht en uitgespookt hebt. Slim als je jouw browse-geschiedenis wil verbergen voor huisgenoten of het gezin (we zullen niet vragen waarom), minder slim als je niet jouw locatie en internetprovider wil delen met het web. Daar moet je echt een virtual private network, ofwel VPN, voor hebben, maar ook dat is niet helemaal waterdicht.

4. Is het schadelijk je telefoon in de lader te laten als hij 100 procent vol is?

Deels waar. Je telefoon is slim genoeg om geen stroom meer door te laten als de accu vol zit, dus er is geen kans op gevaar door ‘overladen’, maar een volle batterij staat wel meer onder druk. Toch zijn de batterijen zodanig verbeterd dat het hier ook stiekem niet heel veel uitmaakt. Geen zorgen dus. Meer lezen? Lees dan ons artikel over hardnekkige mythes over telefoon-opladers.

5. Meer mega-pixels betekent natuurlijk een betere camera

Het ligt ietwat ingewikkeld, maar over het algemeen: niet waar. Fabrikanten adverteren maar al te graag dat ze een enorme hoeveelheid megapixels in hun telefoon hebben gestopt, maar er zijn veel meer aspecten die een (telefoon)camera goed maken.

,,Het belangrijkste aan een telefooncamera is de software’’, zegt smartphone-expert Arnoud Wokke van techsite Tweakers. ,,Zo stellen steeds meer telefoons de uiteindelijke foto’s samen aan de hand van vier, negen of zelfs meer snel achter elkaar gemaakte plaatjes, met verschillende instellingen. Als je bijvoorbeeld een foto maakt van iemand met de zon in beeld, kan de software de zon minder fel maken op basis van een onderbelichte foto en details uit het gezicht laten zien van een overbelichte foto. Hoe slimmer de telefoon beelden kan combineren, hoe beter de foto’s eruitzien.‘’

Dat verschil is het best te zien bij nachtfoto’s, zegt Wokke. Sommige duurdere telefoons kunnen meer op de gevoelige plaat vastleggen dan mensen met hun ogen kunnen zien - en dat hangt niet af van het aantal pixels van de camera, maar van de software die erachter zit.

,,Maar het aantal pixels kan wel helpen. Veel telefooncamera’s met veel pixels hebben ook grotere sensors en grotere sensors vangen van zichzelf meer licht. Maar dat je met meer pixels betere foto’s krijgt, is niet waar‘’, aldus Wokke.

Fabrikanten hebben dat zelf ook door. Een telefoon met 48-megapixelcamera zal meestal een foto opleveren van 12 megapixels. En zelfs de nieuwste telefoons met 108-megapixelcamera’s komen met foto’s aanzetten van 12 of 27 megapixels.