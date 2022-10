Tips en tricks voor mooiere presentaties in Microsoft PowerPoint en Google Presentaties

Oeps: ongevalde­tec­tie-func­tie iPhone en Apple Watch belt alarmnum­mers in achtbanen

De ‘Crash Detection’- of ongevaldetectie-functie op iPhone 14-toestellen en de nieuwe Apple Watch Series 8, SE en Ultra lijkt zichzelf te activeren in achtbanen. Dat meldt The Wall Street Journal. De functie is normaal bedoeld om automatisch de hulpdiensten in te schakelen bij een auto-ongeluk.

