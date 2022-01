Twitter haalt accounts van Willem Engel offline na delen adres Sigrid Kaag

Twitter heeft de twee accounts van Willem Engel opgeschort, bevestigt de Viruswaarheid-voorman tegen deze site. Dat gebeurde nadat hij op het sociale platform adresgegevens van Sigrid Kaag had gedeeld. Of dat ook echt de reden is, is nog niet duidelijk.

Op de pagina van Willem Engel staat dat Twitter ‘accounts opschort die de Twitter-regels schenden’. De tweets op het account zijn niet meer te zien voor gebruikers van het sociale medium. Alleen Twitter kan een account opschorten. In de afgelopen dagen is Engel verschillende keren gerapporteerd door gebruikers.

Engel is het niet eens met de schorsing en laat weten Twitter voor de rechter te willen slepen. Zijn accounts zijn verwijderd omdat hij de regels zou hebben overtreden door het plaatsen van ‘manipulatieve content en spam’. ,,Ze geven daar verder geen voorbeeld van”, aldus Engel

Zelf denkt de Viruswaarheid-voorman dat Twitter de accounts heeft verwijderd omdat hij vorige week een foto deelde waarop het huisnummer en de postcode van minister van Financiën Sigrid Kaag zichtbaar was. Zijn derde Twitteraccount onder de naam van Viruswaarheid is nog wel gewoon in de lucht.

Brandende fakkel

Vorige week werd een man opgepakt, omdat hij met een brandende fakkel voor het huis van Kaag stond en complotleuzen riep. Niet veel later deelde Engel op Twitter een foto van een informatieverzoek bij het Kadaster. Op de foto waren het huisnummer en postcode van Kaag zichtbaar, zonder dat deze onleesbaar zijn gemaakt. Kaag deed hierop aangifte.

Op dezelfde dag verwijderde Engel de afbeelding en schreef daarbij dat het delen van de foto ‘op geen enkele manier‘ een ‘oproep of aanzet tot intimidatie of geweld of bedreiging‘ was. ,,Wij zijn nette mensen”, zei hij. Volgens hem gaat het om ‘transparantie van iemand die minister van Financiën wordt’.

Eerder incident

Twitter schorste afgelopen zomer al een account van Engel nadat hij een omstreden tweet plaatste over voetballer Christian Eriksen. Engel suggereerde dat de onwelwording van Eriksen te maken had met vaccinaties en riep op met de prikken te stoppen.

Hij kreeg daar veel boze reacties op en een onbekend aantal mensen rapporteerde het bericht bij Twitter. Twitter schorste het account @willem_engel en maakte de tweet over Eriksen onzichtbaar. Zijn oude tweets bleven wel zichtbaar. Engel kon daarna nog twitteren via het account van zijn dansschool, @dancalegria. Dat account is nu dus opgeschort.

Voorval fakkel

Het incident rond het huis van Sigrid Kaag maakte vorige week veel los. De D66-leidster zei vorige week het voorval met de fakkel ‘bedreigend en angstaanjagend’ te vinden. ,,De stelselmatige bedreiging van politici ondermijnt de rechtsstaat en de democratie”, schreef Kaag in een verklaring. ,,Dat maakt dat wij allen, maar dan ook allen, een rol en verantwoordelijkheid hebben. We kunnen het niet in stilte laten passeren.”

Politici worden vaker bedreigd bij hun woning. Voormalig coronaminister Hugo de Jonge zei vorige week in het programma Op1 vrijwel dagelijks last te hebben van bedreiging en intimidatie in de buurt van zijn woning. In zijn straat is inmiddels een politiepost geplaatst.