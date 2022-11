Twitter loopt vol met nepaccounts na wijziging blauwe vinkjes

De Amerikaanse commentator Ben Shapiro tweette vandaag dat collega Matt Walsh ‘me maar blijft bellen om over zijn geslachtsdelen te praten’. En ex-minister president van het Verenigd Koninkrijk Tony Blair was het roerend met ex-president George W. Bush eens dat hij 'het doden van Irakezen’ tijdens de Irakoorlog miste. De beroemde basketbalspeler LeBron James wil weg bij zijn huidige club, de Amerikaanse tak van Nintendo plaatste een plaatje van Super Mario die zijn middelvinger opsteekt.

Al deze accounts hebben het ‘blauwe vinkje’, dat tot gisteren aangaf dat een account echt toebehoort aan een beroemd persoon, journalist of politicus. Maar sinds gisteren kun je een blauw vinkje gewoon kopen: het hoort nu bij abonnement Twitter Blue, dat 8 dollar per maand kost.

Een grijs vinkje op Twitter

Musk was van te voren al door veel bezorgde Twitteraars gewaarschuwd dat oplichters en grappenmakers waarschijnlijk misbruik zouden maken van het nieuwe systeem. Heel even leek het gisteren alsof hij daar een antwoord op had - accounts die ook écht in handen waren van een bekend persoon of bedrijf kregen een extra grijs vinkje. Maar na een paar uur werd deze aanpassing alweer teruggedraaid.