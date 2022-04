Twitter werpt beschermingswal op tegen ongevraagde overname Musk

Musk heeft gisteren ruim 43 miljard dollar (39 miljard euro) op tafel gelegd om Twitter volledig in handen te krijgen en van de beurs te halen. Een paar uur nadat de rijkste man ter wereld zijn overnamebod bekendmaakte zei hij al te betwijfelen of zijn inlijfpoging van Twitter gaat slagen.

Twitter zelf zei in een eerste reactie het ongevraagde bod zorgvuldig te willen overwegen. De constructie die bij Twitter nu voor een jaar in werking gaat, betekent geen ‘nee’ tegen het bod van de zakenman. Maar het zou de directie wel meer tijd geven om een goede beslissing te nemen, ook met het oog op de belangen van de overige aandeelhouders. Ingewijden zeggen tegen persbureau Bloomberg dat dit de achterliggende reden zou zijn van de stap.

Goedkoop

De beschermingswal komt erop neer dat als Musk op de beurs massaal aandelen gaat opkopen van Twitter, andere aandeelhouders de mogelijkheid krijgen om goedkoop stukken bij te kopen. Dan zou het belang van Musk als vijandige koper snel kunnen verwateren, waardoor zijn overnamepoging zou stranden.

Dat er weerstand is tegen het door Musk uitgebrachte bod bleek al. Op de beurs in New York ging de waarde van het aandeel Twitter omlaag, in plaats van omhoog. De steenrijke Saudische prins Al-Waleed bin Talal, die meer dan 4 procent van de aandelen van Twitter bezit, heeft het bod van Musk ook al afgewezen omdat de Tesla-baas te weinig geld zou bieden.

Verder hebben deskundigen erop gewezen dat Musks insteek om van Twitter een soort bastion voor de vrijheid van meningsuiting te maken adverteerders kan afschrikken. Musk op zijn beurt liet weten dat hij ook een plan B heeft als Twitter zijn aanbod afwijst. Maar hoe dat er precies uitziet, heeft hij niet naar buiten gebracht.

Veel potentie

Musk vindt dat het platform voor korte berichtjes veel potentie heeft, maar dat die nu nog niet wordt waargemaakt. Eerder werd al bekend dat de miljardair negen procent van de aandelen van het bedrijf had gekocht, en grootste aandeelhouder is geworden.

Musk is zelf een fervent gebruiker van Twitter en heeft 81 miljoen volgers, waarmee hij op de achtste plaats van meest gevolgde personen op het platform staat. In die microberichtjes is hij erg kritisch op het bedrijf. Zo vroeg hij zich afgelopen weekend, kort nadat zijn belang in het socialemediabedrijf bekend werd, hardop af of Twitter stervende is. Het baarde hem zorgen dat sterren als Justin Bieber en Taylor Swift nauwelijks nog berichten plaatsen op het platform. Ook stelde hij functies voor om Twitter-berichtjes na publicatie te kunnen redigeren.

Musk is volgens een ranglijst van persbureau Bloomberg de rijkste persoon ter wereld met een vermogen van 259 miljard dollar. Mocht hij Twitter in handen krijgen, dan bezit hij een socialemediaplatform dat dagelijks door enkele honderden miljoenen mensen wordt gebruikt. Eind 2021 had het bedrijf 217 miljoen dagelijks actieve gebruikers. Daarmee is Twitter een dwerg vergeleken met Facebook. Dat sociale medium van Meta Platforms had in december ongeveer 1,9 miljard dagelijks actieve gebruikers. Bij Twitter werken zo’n 7500 mensen.